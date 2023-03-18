Ay sonunu zor getirenler bu kampanyayı kaçırmasın! Faizsiz 20.000 TL o bankanın kasasından dağıtılacak: Bankanın müşterileri...

Akbank açıkladığı kampanyayı duyururken darda olanların umut ışığı doğdu. İhtiyaç kredisine gerek duyduğunuz günlerde uygun faizli imkan verildi. Yüzde sıfır faizle beraber 100 bin TL'ye varan kredi için tüm detaylar...
AKBANK YÜZDE 0 FAİZ KREDİ
Akbank ihtiyaç kredisi için müşterisi olanlara büyük fırsat verildi. 9 Mart 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılırken Akbank mobil uygulaması indirilerek “Akbanklı olmak istiyorum” seçeneği işaretlenir. Kredi puanına bakılarak faizsiz 10 bin TL'ye varan 12 ay taksitle beraber 10 bin TL'ye varan 6 ay taksit olarak nakit avans imkanı sunuldu.