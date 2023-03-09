Ay sonunu zor getirenlere sosyal yardım! Şartları taşıyanlara her ay 3.300 TL nakit yardımı yapılıyor!







İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AYLIK 3300 TL!







Maddi geliri yetersiz olan vatandaşlara destek yapılması beklenmektedir. Her eve ayda belirlenen ücret ödemesi yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk başına da ödeme yapılmaktadır. Ödeme miktarı nedir? Başvurular nereden yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.Maddi imkanı olmayan vatandaşlara hane başı destek uygulanacak. Bu destekten herkes faydalanabilecek. 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yardım bir çok aileye ulaşacaktır.Çocuk destek paketi kapsamında vatandaşlar tarafından dikkat çeken bir destek olmuştur. Hane içerisinde çocuk başına nakit ödeme gerçekleştirilecektir. 12 ay süresi boyunca çocuklar için bu yardıma devam edecektir. 1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuğu olanlara 450 TL, 4 çocuk sahibi olanlara 550 TL, 5 ve üzerinde çocuğu olan kişilere 650 TL nakit ödeme yapılacaktır. Başvuru yapan adaylar e-Devlet üzerinden başvuruları yapmaya devam edebileceklerdir. 12 ay total ödeme 3300 TL olarak belirlenmiştir. E-devlet üzerinden başvurunuzu yapmanız halinde 15 gün değerlendirme süresine tabi tutulmaktasınız.