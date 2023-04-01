Ayak kokusundan muzdarip olanlar haber size! Tek bir damlası tüm kokuyu yok edecek







AYAK KOKUSUNA SON







Uzun süre ayakkabı içerisinde kalan ayaklarda, mantar ya da egzama gibi problemler ayaklarda zamanla kokuya sebep oluyor. İnsanların günlük yaşantısını dahi etkileyen bu rahatsız edici duruma çözüm ise oldukça basit. Bazı doğal yağlar ya da evde her zaman kullanılan bazı maddelerle çözüme kolayca ulaşabilirsiniz. Kullanılması gereken yöntemler yazının devamında.Ayak kokusu bazı cilt rahatsızlıkları, mantar veya egzama gibi hastalıklar sebebi ile ortaya çıkabiliyor. Çalışan insanların sabahtan akşama kadar ayakkabı içerisinde havasız kalan ayakları hem rahatsızlıklara hem de rahatsız edici bu kokuya maruz kalıyor. Bu sorundan kurtulmak içinse doktora gitmek çözüm olarak sunuluyor. Aynı zamanda evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle de kurtulabilirsiniz. Bunlardan biri, sirkeli suda ayaklarınızı 15 dakika bekletmek. Başka yöntem ise, bir miktar suyun içerisine tuz ilave ederek ayakları 15 dakika boyunca su içerisinde bekletmek. Bunların dışında karbonat da kullanılan yöntemler arasında. Sorun yaşayanlar çorap giymeden önce ayaklarına karbonat dökerse kokunun giderilmesine yardımcı olur. Bunların dışında ayak kokusunu geçirebilecek yöntemler arasında dışarıdan temin edebileceğiniz yağlar da yer alıyor. Lavanta yağı, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı bir miktar su ile karıştırılırsa ayak kokusunu giderecektir. Bu 3 yağdan 10'ar damla ılık su içerisine damlatıldıktan sonra ayaklar 20 dakika boyunca bu karışımda bekletilmelidir. Zamanla ayak kokusuna etkili olacağı açıklandı.