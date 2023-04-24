SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 17:11

Ayak Üşümesine Son Veren Doğal Yöntemler

Ayak üşümesi birçok hastalığın habercisi olabilir! Ayak üşümesi hangi hastalığın belirtisidir, ayak üşümesi nasıl geçer? İşte bilinmesi gerekenler…

SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 17:11
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Ayak Üşümesine Son Veren Doğal Yöntemler


Ayak üşümesi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Soğuk hava, dolaşım bozukluğu, sinir sistemi problemleri, hormonal değişimler ve bazı ilaçlar ayak üşümesine yol açabilir.

Ayak Üşümesini Ortadan Kaldıran Doğal Yöntemler 

ayak üsümesi



Ayak üşümesini geçirmek için, ayakları sıcak tutmak, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek gibi basit önlemler alabilirsiniz. 

B12 ve demir yönünden zengin olan besinler dolaşım sistemi için oldukça mühimdir. Bundan dolayı bu vitaminleri içeren besinleri düzenli olarak tüketmek ayak üşümesi sorununa iyi gelmektedir. 

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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