Ayak Uyuşması O Tehlikeli Hastalığın Habercisi!













Venöz yetersizliği günümüzde sık merak edilen sağlık sorunlarından biri… Ayak ve bacak bölgesinde görülen bu problem çoğu kişinin kabusu… Venöz dolaşım, vücudumuzda bulunan kirli kanı ayaklarımızdan kalbimize doğru taşıyan bir toplardamar sistemidir. Venöz damarlar, anatomik yapısından sebep esneyip genişleyebilme özelliğine sahiptir bilhassa ayakta bulunduğumuz durumlarda yer çekimine karşı kanın yukarıya doğru hareket etmesini sağlar.Varis olarak bilinen sağlık sorunu ise bu damarların genişlemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Venöz yetersizliğinin belirtileri ağrı, şişlik ve uyuşma ile kendini göstermektedir.Venöz yetersizliğinin tedavisi yara bakımı ve konservatif yöntemlerle bilhassa varisli damarların alınması ya da lazer ameliyat ile mümkündür.