SAĞLIK
19 Nisan 2023 - 23:28

Ayak Uyuşması O Tehlikeli Hastalığın Habercisi!

Ayak ve bacak bölgesinde sık görülen bir hastalık olan venöz yetersizliği bireyin yaşamını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Venöz yetersizliği nedir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

SAĞLIK
19 Nisan 2023 - 23:28
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Ayak Uyuşması O Tehlikeli Hastalığın Habercisi!


Venöz yetersizliği günümüzde sık merak edilen sağlık sorunlarından biri… Ayak ve bacak bölgesinde görülen bu problem çoğu kişinin kabusu…

Venöz dolaşım, vücudumuzda bulunan kirli kanı ayaklarımızdan kalbimize doğru taşıyan bir toplardamar sistemidir. Venöz damarlar, anatomik yapısından sebep esneyip genişleyebilme özelliğine sahiptir bilhassa ayakta bulunduğumuz durumlarda yer çekimine karşı kanın yukarıya doğru hareket etmesini sağlar. 



varis

Varis olarak bilinen sağlık sorunu ise bu damarların genişlemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Venöz yetersizliğinin belirtileri ağrı, şişlik ve uyuşma ile kendini göstermektedir. 

Venöz Yetersizliği Nasıl Tedavi Edilir? 

Venöz yetersizliğinin tedavisi yara bakımı ve konservatif yöntemlerle bilhassa varisli damarların alınması ya da lazer ameliyat ile mümkündür.  

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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