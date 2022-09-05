YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:12

Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı. Patlama sonucu iş yeri sahibi baba yaralanırken oğlu ise yaşamını yitirdi.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:12
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Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı


Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesi bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu iş yeri camları tuzla buz olurken, etraf savaş alanına döndü. Meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) hafif yaralanırken, oğlu Enes Aslan ise (24) ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla sağlık, polis ve itfaiye ekibi yollandı.

Ağır yaralanan genç kurtarılamadı



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayakkabı atölyesindeki patlamada ağır yaralanan Enes Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan baba Kadir Aslan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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