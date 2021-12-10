Ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemeler artık SGK tarafından karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) üzerinden yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğe göre, ayakta tedavi sırasında kullanılmış olan tüm tıbbi malzemelere ait fatura bedelleri, malzemelerin sözleşmeli satış merkezlerinden yada eczanelerden alınması durumunda bu bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak. Sadece SGK'nın iade aldığı tıbbi malzeme bedellerinin tamamlanma sürecine kadar şahıs ödemesi şeklinde yapılacak.
ARTIK ÜCRET ÖDEMEYECEKLER
SUT tebliğinde yapılan değişikler kapsamında hemodiyaliz tedavisi gören vatandaşların tedavileri süresince, 'Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik' içerisinde belirtilen tüm tetkikler, hemodiyaliz uygulamasında acil durumda yapılacak olan diğer tetkikler, gerekli görülmesi halinde özellik gösteren hastalara sıkça yapılan tetkikler, seanslar sırasında ortaya çıkan komplikasyon tedavilerinden kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücretlerinin fiyata dahil olacağı ve ayrıca faturalandırılması yapılmayacak.
Tebliğ içerisinde ayrıca, ayakta tedavi sırasında yakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin hükümde de değişiklik yapıldı. Buna göre, ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura bedelleri malzemenin sözleşmeli satış merkezleri veya eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak.
ARTIK ÜCRET ÖDEMEYECEKLER
SUT tebliğinde yapılan değişikler kapsamında hemodiyaliz tedavisi gören vatandaşların tedavileri süresince, 'Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik' içerisinde belirtilen tüm tetkikler, hemodiyaliz uygulamasında acil durumda yapılacak olan diğer tetkikler, gerekli görülmesi halinde özellik gösteren hastalara sıkça yapılan tetkikler, seanslar sırasında ortaya çıkan komplikasyon tedavilerinden kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücretlerinin fiyata dahil olacağı ve ayrıca faturalandırılması yapılmayacak.
Tebliğ içerisinde ayrıca, ayakta tedavi sırasında yakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin hükümde de değişiklik yapıldı. Buna göre, ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura bedelleri malzemenin sözleşmeli satış merkezleri veya eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak.