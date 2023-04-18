MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 20:59

Ayasofya Cami'ne dua etmeye giden Esra Ezmeci'nin başörtülü pozunda dikkat çeken detay!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan insanlardan birisi. Bazı danışanlarıyla yaptığı sohbetlerle gündem yaratan Esra Esmesi bu kez başörtülü pozuyla magazin gündeminde yer aldı.

MAGAZİN
18 Nisan 2023 - 20:59
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Ayasofya Cami'ne dua etmeye giden Esra Ezmeci'nin başörtülü pozunda dikkat çeken detay!
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Esra Ezmeci son günlerde sosyal medya sorularını yanıtlayarak ve danışanlarına terapi sağlayarak sık sık ön plana çıkıyor. Ezmeci bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Ayasofya Cami'ne dua etmeye giden Esra Ezmeci'nin başörtülü pozunda dikkat çeken detay



Bilindiği üzere Esra Ezmeci'nin ekran deneyimi 'Fulya ile Umudun Olsun' adlı programa psikolog olarak katılmasıyla olmuştu. Ezmeci daha sonra Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' adlu programda sunuculuk yapmıştı.

Ayasofya Cami'ne dua etmeye giden Esra Ezmeci'nin başörtülü pozunda dikkat çeken detay

KADİR GECESİ'Nİ AYASOFYA CAMİİ'NDE İHYA ETTİ

Sosyal medya hesaplarından programlarına devam eden Ezmeci, son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Psikolog Ezmeci paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. 17 Nisan günü Kadir Gecesi münasebetiyle Ayasofya Camii'ne giden Esra Ezmeci, takipçilerine başörtüsü taktığı pozları paylaştı. Ünlü prikolğun elinde Yasin-i Şerif kitabı olması dikkatlerden kaçmadı.

Ayasofya Cami'ne dua etmeye giden Esra Ezmeci'nin başörtülü pozunda dikkat çeken detay

ESRA EZMECİ'YE TEPKİ!

Esra Ezmeci'nin paylaşımına bazı takipçileri tepki gösterirken Ezmeci'nin bakımlı tırnakları, başörtüsü altından görünen uzun saçları ve yüzündeki aşırı makyajın bulunmuş olduğu ortama hiç uygun olmadığı söylendi.

Ayasofya Cami'ne dua etmeye giden Esra Ezmeci'nin başörtülü pozunda dikkat çeken detay

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