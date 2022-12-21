MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:26

Ayça Ayşin Turan'dan şaşırtan hamle

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan kararından vazgeçti..

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:26
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Ayça Ayşin Turan’dan şaşırtan hamle


O Ses Türkiye Yılbaşı programına davet edilen Ayça Ayşin Turan teklifi reddetmişti Juri koltuğundan oturan şarkıcı Murat Boz ile daha önce adı aşk iddialarına karışan Ayça Ayşin Turan yeni polemiklere yer vermemek için yarışmaya katılmama kararı aldığı konuşuluyordu. Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz

Vazgeçti 

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan daha önce birlikte rol aldığı Aşk Masalı dizisinde ki partneri Alp Navruz ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Yakın zamanda birlikteliklerini noktalayan çiftten Ayça Ayşin Turan’ın adı şarkıcı Murat Boz ile anılmaya başlamıştı. Bir mekanda samimi görüntülenen Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz’un ilişkileri olduğu ancak gözlerden uzak yaşamak istedikleri iddia edilmişti. Şarkıcı Murat Boz iddiaları yalanlamıştı. Çıkan iddialar sebebiyle o Ses programının davetini reddeden güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan asılsız iddialara yer vermemek için katılmama kararının daha çok gündem olması sebebiyle olsa gerek kararından vazgeçti. Yarışmaya katılacağını bildiren güzel oyuncunun bir kaç gün sonra çekimi yapılacak program için şarkı arayışında olduğu söylentiler arasında. Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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