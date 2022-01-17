Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük jest!

TV kanalında yayınlanan 'Ada Masalı' isimli dizide başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir süre sonra aşk yaşamaya başlamışlardı. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan iki başarılı oyuncu ilk başlarda ilişkilerini inkar etseler de daha sonra kabul etmek zorunda kalmışlardı.
Aşkını en sonunda itiraf eden Alp Navruz, şu an herşeyin çok güzel gittiğini söylemişti geçtiğimiz günlerde 32 yaşına giren Alp Navruz, doğum gününü çiçeği burnunda sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile geçirdi. Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz için sürpriz bir doğum günü hediyesi hazırladı. Yakışıklı oyuncu ise sevgilisinin kendisi için yaptığı bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.
Oyunculuğun yanı sıra edebiyat ile ilgiline sevgilisine sürpriz bir hediye hazırlayan Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz'un yazdığı şiir ve yazıları kitap haline getirebilmesi için onun adına popüler bir yayınevi anlaştığı yazıyı hediye etti.
Sevgilisinin bu jesti ise Alp Navruz'u havalara uçurdu.
Aşkını en sonunda itiraf eden Alp Navruz, şu an herşeyin çok güzel gittiğini söylemişti geçtiğimiz günlerde 32 yaşına giren Alp Navruz, doğum gününü çiçeği burnunda sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile geçirdi. Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz için sürpriz bir doğum günü hediyesi hazırladı. Yakışıklı oyuncu ise sevgilisinin kendisi için yaptığı bu jest karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.
Oyunculuğun yanı sıra edebiyat ile ilgiline sevgilisine sürpriz bir hediye hazırlayan Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz'un yazdığı şiir ve yazıları kitap haline getirebilmesi için onun adına popüler bir yayınevi anlaştığı yazıyı hediye etti.
Sevgilisinin bu jesti ise Alp Navruz'u havalara uçurdu.