MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 13:09

Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi

Saf ve doğal güzellik deyince akla gelen ünlü isim Ayça Ayşin Turan olurken sıfır makyaj pozu da gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hayranlarından yorum ve beğeni yağmuru alan Turan'ın o halleri çok konuşuldu. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın sıfır makyajlı halleri haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 13:09
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Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi


Yer aldığı her yapımda dikkatleri çeken Ayça Ayşin Turan güzelliği ile beğenileri toplarken Turan'ın gösterdiği oyunculuk da oldukça beğenilmektedir. Sade, doğal halleri ile ekran karşısına geçen Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

1992 yılında Sinop'ta dünyaya gelen ünlü isim Turan, üniversitesini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üzerinden tamamladı. Son dönemin başarılı genç oyuncularından olan Ayça Ayşin Turan, birçok dizi ve film de yer alırken sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor.

Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali



Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Turan, sosyal medya hesabı üzerinden sıfır makyajlı hallerini paylaştı.

Ayça Ayşin Turan makyajsız halleri

Ayça Ayşin Turan makyajsız halleri

Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı yapımlar

2011-2012 Dinle Sevgili

2013-2016 Karagül

2016 Altınsoylar

2017-2018 Meryem

2020 Zemheri

2020-2021 Arıza

2021 Menajerimi Ara

Ada Masalı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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