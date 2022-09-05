Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi







Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali







Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı yapımlar

Yer aldığı her yapımda dikkatleri çeken Ayça Ayşin Turan güzelliği ile beğenileri toplarken Turan'ın gösterdiği oyunculuk da oldukça beğenilmektedir. Sade, doğal halleri ile ekran karşısına geçen Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.1992 yılında Sinop'ta dünyaya gelen ünlü isim Turan, üniversitesini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üzerinden tamamladı. Son dönemin başarılı genç oyuncularından olan Ayça Ayşin Turan, birçok dizi ve film de yer alırken sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor.Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Turan, sosyal medya hesabı üzerinden sıfır makyajlı hallerini paylaştı.2011-2012 Dinle Sevgili 2013-2016 Karagül 2016 Altınsoylar 2017-2018 Meryem 2020 Zemheri 2020-2021 Arıza 2021 Menajerimi Ara Ada Masalı