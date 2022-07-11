Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan 'Aşk Uçuşu' pozu!

Birlikte rol aldıkları 'Ada Masalı' isimli dizide başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz bayram tatilinin tadını doyasıya çıkaran ünlüler arasında yer aldılar. Doludizgin devam eden aşklarını kimseden saklamayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyorlar.
İki ünlü oyuncunun son olarak paylaştığı bayram pozu sosyal medyaya damga vururken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan bayram pozuAda Masalı isimli dizide rol arkadaşlıkları aşka dönüşen başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan ve yakışıklı oyuncu Alp Navruz, birbirlerini en çok yakıştırılan ünlü çiftler arasında yer alıyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan çift arasında da yer alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, şimdilerde bayram tatilin tadını doyasıya çıkarıyorlar.
Her fırsatta "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" diye konuşan çiftten muhteşem bir bayram pozu geldi. ünlü çiftin hayranlarının bayramlarını kutlamak için yaptığı paylaşımda, Alp Navruz sevgilisi Ayça Ayşin Turan'ı havalara uçurduğu fotoğrafını yayınladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.