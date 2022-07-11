MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 13:41

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan 'Aşk Uçuşu' pozu!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un bayram pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ayça Ayşin Turan'ın havalara uçtuğu poz beğeni rekoru kırdı.

MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 13:41
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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan 'Aşk Uçuşu' pozu!


Birlikte rol aldıkları 'Ada Masalı' isimli dizide başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz bayram tatilinin tadını doyasıya çıkaran ünlüler arasında yer aldılar. Doludizgin devam eden aşklarını kimseden saklamayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz



İki ünlü oyuncunun son olarak paylaştığı bayram pozu sosyal medyaya damga vururken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan bayram pozu

Ada Masalı isimli dizide rol arkadaşlıkları aşka dönüşen başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan ve yakışıklı oyuncu Alp Navruz, birbirlerini en çok yakıştırılan ünlü çiftler arasında yer alıyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan çift arasında da yer alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, şimdilerde bayram tatilin tadını doyasıya çıkarıyorlar.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz

Her fırsatta "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" diye konuşan çiftten muhteşem bir bayram pozu geldi. ünlü çiftin hayranlarının bayramlarını kutlamak için yaptığı paylaşımda, Alp Navruz sevgilisi Ayça Ayşin Turan'ı havalara uçurduğu fotoğrafını yayınladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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