MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:05

Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı: "Çocukluğum bitti"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati isimli programın bu haftaki konuğu Ayça Ayşin Turan oldu. Programda hayattaki zorluklarından bahseden güzel oyuncu, babasının ölümüyle çocukluğunun sona erdiğini söyledi. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın göz yaşları içinde yaptığı o açıklama...

MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:05
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Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı:


Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati isimli programın bu haftaki konuğu Ayça Ayşin Turan oldu. Gerçek hayat hikayelerinin konuşulduğu programda, Taylan'ın sorularını dürüstçe cevaplayan Ayça Ayşin Turan göz yaşlarına hakim olamadı.

"DIŞARIYA GÜLÜYOR AMA İÇİMDEN AĞLIYORUM"

Geçen sene babasını toprağa veren güzel oyuncu, konu babasına gelince gözyaşlarını tutamadı. "Babanla nasıl bir ilişkin vardı, onu kaybettikten sonra hayata karşı bakış açında değişiklik oldu mu" sorusuna gözyaşları içinde şu yanıtı verdi: "Babamla çok güzel bir ilişkimiz vardı. Onun ölümü ile çocukluğum bitti. Son 1 senedir dışarıya gülümsüyor ama içimden ağlıyorum."



 ayça ayşin turan

AYÇA AYŞİN TURAN KİM?

1992 Sinop doğumlu olan Ayça Ayşin Turan şuan 30 yaşında. İstanbul Üniversitesi Sinema TV bölümündeki eğitimi sürdüren oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi 'Dinle Sevgili' isimli dizi ile olmuştur. Ardından Karagül isimli dizide büyük bir çıkış yaşayan oyuncu sonrasında Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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