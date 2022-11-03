Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati isimli programın bu haftaki konuğu Ayça Ayşin Turan oldu. Gerçek hayat hikayelerinin konuşulduğu programda, Taylan'ın sorularını dürüstçe cevaplayan Ayça Ayşin Turan göz yaşlarına hakim olamadı.
MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:05
Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı: "Çocukluğum bitti"
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati isimli programın bu haftaki konuğu Ayça Ayşin Turan oldu. Programda hayattaki zorluklarından bahseden güzel oyuncu, babasının ölümüyle çocukluğunun sona erdiğini söyledi. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın göz yaşları içinde yaptığı o açıklama...
MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:05
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