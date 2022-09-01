MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:23

Ayça Çağla Altunkaya fosforlu kaleme benzetilen elbisesine tam 42 bin TL ödedi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünlerine katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, elbisesinin rengiyle fosforlu kalemle aynı olduğu söylenmiş ve benzetilmeyle karşı karşıya bırakılmıştı. Magazin gündeminin çok konuşulan elbisenin fiyatının tam 42 bin TL olduğu öğrenildi.

MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:23
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Ayça Çağla Altunkaya fosforlu kaleme benzetilen elbisesine tam 42 bin TL ödedi


Ünlü tevizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ünlü oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç'un düğününe katıldı. Düğünde fosforlu renkli bir elbise tercih eden Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya kullanıcıları tarafından fosforlu kaleme benzetildi.

Ayça Çağla Altunkaya



Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde en çok konuşlan isimler arasında yer alan Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün başlamadan sevgilisi Acun Ilıcalı açıklama yaparken yanında utangaç halleriyle gündem olmuştu.

Ayça Çağla Altunkaya

Genç sevgilisinin fosforlu bir elbise tercih etmesinden oldukça memnun görünen Acun Ilıcalı'nın elbise için tam 42 bin TL ödediği ortaya çıktı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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