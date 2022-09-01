Ayça Çağla Altunkaya fosforlu kaleme benzetilen elbisesine tam 42 bin TL ödedi

Ünlü tevizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ünlü oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç'un düğününe katıldı. Düğünde fosforlu renkli bir elbise tercih eden Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya kullanıcıları tarafından fosforlu kaleme benzetildi.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde en çok konuşlan isimler arasında yer alan Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün başlamadan sevgilisi Acun Ilıcalı açıklama yaparken yanında utangaç halleriyle gündem olmuştu.
Genç sevgilisinin fosforlu bir elbise tercih etmesinden oldukça memnun görünen Acun Ilıcalı'nın elbise için tam 42 bin TL ödediği ortaya çıktı.