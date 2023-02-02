Ayçiçek yağı 123 TL'ye düştü! Ağızları açık bırakan indirim o markette başladı!







CARREFOURSA KAMPANYA ÜRÜNLERİ







Vatandaşlar her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle marketlerin kampanyalarını sık sık takip ediyor. Kampanyasını büyüten marketlerden biri de CarrefourSA oldu. Peki CarrefourSA marketlerde hangi ürün ne kadara satılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Edinilen bilgilere göre CarrefourSA yaptığı kampanya kapsamında 4 kilogram ayçiçek yağını 123, 1 kilogram pilavlık bulguru 22, 2 litre zeytinyağını 182 TL'ye satmaya başladı. Marketin kampanyasında indirime giren diğer ürünler de şu şekilde;-Kırlangıç marka 4 litre ayçiçek yağı 123.90 TL -Duru marka 500 gram patlayan mısır 12.90 TL -Komili Riviera marka 2 litre zeytinyağı 182.90 TL -Doğadan marka 20'li form çayı 19.90 TL -Orkide marka 4 litre ayçiçek yağı 144.90 TL -Duru marka 1 kilogram köftelik bulgur 23.50 TL -Duru marka 1 kilogram şehriyelik pilavlık bulgur 23.50 TL -Reis marka 1 kilogram pilavlık bulgur 22.95 TL -Reis marka 1 kilogram içli köfte bulguru 22.95 TL -Reis marka 1 kilogram köftelik bulgur 22.95 TL -Tat marka 710 gram domates salçası 42.95 TL -Tat marka 1 kilogram nohut 32.90 TL -Lipton marka 50 gram 25'li Doğu Karadeniz bardak poşet çay 23.12 TL -Lipton marka 500 gram gold ceylon çay 87.60 TL -Lipton marka 200 gram 100'lü Doğu Karadeniz bardak poşet çay 72.40 TL -Çaykur marka 500 gram altınbaş çay 47.90 TL -Doğadan marka 20'li kuşburnu çay 19.90 TL -Doğadan marka 20'li nane limon 19.90 TL -Doğadan marka 20'li rezene çayı 19.90 TL -Doğadan marka 20'li yaban mersinli yeşil çay 19.90 TL