Ayçiçek yağı alacaklar 5 litresi indirime girdi! Market market gezmeyin! İşte A101, Carrefoursa, ŞOK ve Migros'ta güncel ayçiçek yağı fiyatları







MARKET MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI







Ayçiçek yağı fiyatları, son zamanlarda vatandaşların gündemine oturan önemli bir konu haline geldi. Özellikle temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, birçok insanın günlük yaşamında sıkça kullandığı bir ürün olduğu için fiyatları yakından takip ediliyor. İşte A-101, CarrefourSA, Şok ve Migros ayçiçek yağı fiyatları...Günlük yaşamda sıkça kullanılan ayçiçek yağı, marketlerdeki fiyatlarıyla vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. 28 Mart 2023 tarihi itibariyle, A101, Carrefoursa, Migros ve ŞOK gibi büyük marketlerde ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:A101, Vera marka 5 litre ped ayçiçek yağı için 134 TL, Yudum marka 5 litre pet ayçiçek yağı için ise 153 TL talep ediyor. Carrefoursa'da, 4 litre Sırma ayçiçek yağı 139,95 TL'ye satılıyor. 4 litre Komili ayçiçek yağı 139,90 TL, Orkide marka 2 litre ayçiçek yağı 78,95 TL ve Yudum marka 4 litre ayçiçek yağı ise 129,90 TL'den satın alınabiliyor. Migros'ta ise, 5 litre Oba ayçiçek yağı 162,90 TL, 5 litre Migros ayçiçek yağı 134,75 TL, 5 litre Orkide ayçiçek yağı 157,50 TL, 5 litre Komili ayçiçek yağı ise 139,90 TL'ye satılıyor. ŞOK'ta, Evin marka ayçiçek yağı 169,95 TL'den satılırken, Safiye marka 4 litre ayçiçek yağı fiyatı 137,95 TL olarak belirlenmiştir.