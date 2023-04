Ayçiçek yağı almak için o markete koşun! 35 TL'ye istediğiniz kadar alın: O markalarda dev indirim

İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATI

Son iki yıldır pandemi dönemi ve Rusya savaşı sonrasında ayçiçek yağı stokları tükenmeye başlayınca, ayçiçek yağı fiyatları kat be kat arttı. Ayçiçek yağı fiyatı artık vatandaşın cebini oldukça yoran bir gıda maddesi haline geldi. Ancak, zincir marketler vatandaşların yüzünü güldürecek indirimler sunarak fiyatların düşmesine yardımcı olmaya çalışıyorlar. A101 market zinciri, her hafta Perşembe günleri indirim günü ilan ediyor ve bu hafta ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir indirim yaptı. 1 litre ayçiçek yağı, normal fiyatından çok daha düşük bir fiyata, yani 36 TL'ye satışa sunulacak. Bu fiyat, normalde 45-50 TL arasında satılan ayçiçek yağına göre oldukça düşük bir fiyat.Ayrıca, indirimli ürünler kataloğunda yer almayan bir başka indirim de müşterilere sunulacak. 10 TL ve üzeri alışverişlerde müşteriye kasa arkası ürün olarak 5 litrelik ayçiçek yağı sunulacak. Bu da vatandaşların daha fazla indirimden faydalanmasını sağlayacak. A101 market zinciri, Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda mağazası ile hizmet veriyor ve her hafta farklı indirimler sunuyor. Ramazan ayı boyunca yüzde 40'a yakın indirim fırsatları sunan A101 marketleri, Ramazan sonrasında da vatandaşların mutfaklarına uygun fiyatlı ürünler sunmaya devam edecek. Öte yandan, A101 marketler zinciri 27-30 Nisan tarihleri arasında meyve ve sebzelerde de indirim yapacak. Bu indirimler de vatandaşların daha uygun fiyatlı ürünlere erişmesine yardımcı olacak.