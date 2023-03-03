Ayçiçek yağı biten bu indirime baksın! Bu markette 5 litre fiyatı 20 TL birden ucuzladı!







AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM







Türkiye'de artan zamlar sebebiyle bir çok vatandaş ayçiçek yağı almaya korkar oldu. Kimi marketler ise ayçiçek yağına kota koyarak satışlarını azaltma ve tamamen satışını durdurma kararı almıştı.Ayçiçek yağında artan fiyatlar sonrası A-101, indirim kararı aldı. Başlattığı indirim kampanyasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında yeni güncellemeler yapıldı. İşte o fiyatlar...Komili Ayçiçek Yağı 5 L 155 TLAyçiçek Yağı 1 L Komili 42,25 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L 42,25 TLKomili Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL Vera Ayçiçek Yağı 1 L 37,50 TLYudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 57,95 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL Sırma Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL Sırma Ayçiçek Yağı 1 L 36,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 38,50 TLVera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TLYudum Kavanoz Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL