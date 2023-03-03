Aktüel
03 Mart 2023 - 17:15

Ayçiçek yağı biten bu indirime baksın! Bu markette 5 litre fiyatı 20 TL birden ucuzladı!

Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden birinde ayçiçek yağında büyük bir indirim kampanyası uygulandı. İşte Ayçiçek yağının bu marketteki indirimli fiyatı...

Aktüel
03 Mart 2023 - 17:15
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Ayçiçek yağı biten bu indirime baksın! Bu markette 5 litre fiyatı 20 TL birden ucuzladı!


Türkiye'de artan zamlar sebebiyle bir çok vatandaş ayçiçek yağı almaya korkar oldu. Kimi marketler ise ayçiçek yağına kota koyarak satışlarını azaltma ve tamamen satışını durdurma kararı almıştı.

AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

ayçiçek



Ayçiçek yağında artan fiyatlar sonrası A-101, indirim kararı aldı. Başlattığı indirim kampanyasıyla birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında yeni güncellemeler yapıldı. İşte o fiyatlar...

ayçiçek yağı

Komili Ayçiçek Yağı 5 L 155 TL

Ayçiçek Yağı 1 L Komili 42,25 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L 42,25 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L 37,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 57,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 1 L 36,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 38,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TL

Yudum Kavanoz Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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