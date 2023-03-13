Ayçiçek yağı biten bu indirimi kaçırmasın! O markette 60 TL birden ucuzladı







32 TL’DEN SATIŞA ÇIKACAK







4-5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Migros son dönemde en çok kampanyaya imza atan marketlerden biri. Söz konusu açıklamada yağlarda indirimli satışın başladığı kaydedildi.Migros'un resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre 200 Türk Lirası üzeri alışverişlerde Yudum 2 litre sıvı yağ 92,50 Türk Lirasından 32 Türk Lirasına düştü. Taciroğlu 3 dilimli tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 450 gram 92,50 Türk Lirasından satışa çıkıyor.Komili 4 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı: 127,90 Türk Lirası Yudum 4 lt Pet Ayçiçek Yağı: 149,90 Türk Lirası (Migros’ta) Kırlangıç 4 lt Pet Ayçiçek Yağı: 123,90 Türk Lirası (CarrefourSA’da) TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 2’li: 270,00 Türk Lirası Komili 5 lt Pet Kubbeli Ayçiçek Yağı: 155,00 Türk Lirası Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 159,90 Türk Lirası Emek 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 139,90 Türk Lirası (Migros’ta) Migros 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 144,50 Türk Lirası Vera 5 lt Ayçiçek Yağı: 144,00 Türk Lirası ( A101’de) Aytaç 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 157,90 Türk Lirası (BİZİM Market’te) Ona 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 159,90 Türk Lirası (BİZİM Market’te) TMO Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt: 135,00 Türk Lirası