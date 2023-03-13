Aktüel
13 Mart 2023 - 15:30

Ayçiçek yağı biten bu indirimi kaçırmasın! O markette 60 TL birden ucuzladı

Geçen sene en pahalı gıda ürünleri arasında biri yağ olmuştu. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş yaparken marketteki indirimli ürünlere dikkat ediyor. Son dakika haberine göre ayçiçek yağında 60,50 liralık büyük indirime gidildi! Sadece 2 gün sürecek. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Aktüel
13 Mart 2023 - 15:30
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Ayçiçek yağı biten bu indirimi kaçırmasın! O markette 60 TL birden ucuzladı
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Migros son dönemde en çok kampanyaya imza atan marketlerden biri. Söz konusu açıklamada yağlarda indirimli satışın başladığı kaydedildi.

32 TL’DEN SATIŞA ÇIKACAK

Migros'un resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre 200 Türk Lirası üzeri alışverişlerde Yudum 2 litre sıvı yağ 92,50 Türk Lirasından 32 Türk Lirasına düştü. Taciroğlu 3 dilimli tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 450 gram 92,50 Türk Lirasından satışa çıkıyor.



Ayçiçek yağı indirimi

4-5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Komili 4 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı: 127,90 Türk Lirası

Yudum 4 lt Pet Ayçiçek Yağı: 149,90 Türk Lirası (Migros’ta)

Kırlangıç 4 lt Pet Ayçiçek Yağı: 123,90 Türk Lirası (CarrefourSA’da)

TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 2’li: 270,00 Türk Lirası

Komili 5 lt Pet Kubbeli Ayçiçek Yağı: 155,00 Türk Lirası

Bizim 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 159,90 Türk Lirası

Emek 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 139,90 Türk Lirası (Migros’ta)

Migros 5 lt Pet Ayçiçek Yağı: 144,50 Türk Lirası

Vera 5 lt Ayçiçek Yağı: 144,00 Türk Lirası ( A101’de)

Aytaç 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 157,90 Türk Lirası (BİZİM Market’te)

Ona 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı: 159,90 Türk Lirası (BİZİM Market’te)

TMO Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt: 135,00 Türk Lirası

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