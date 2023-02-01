









A 101 MARTET DEPOLARI BOŞALTIYOR. STOKLARI BİTİRİYOR







Ayçiçek yağı depoları boşaltılıyor! Bu market 20 TL indirim yaptı! Bu sene ayçiçek yağının senesi olduğu diyebiliriz. Yeni yıl ile birlikte en çok indirim yapılan ürünlerin başında geliyor ayçiçek yağları. Bu nedenle de bir çok market indirim kampanyalarını tek tek duyuruyorlar. İşte o marketten dev indirim. Depoları boşaltmaya çalışıyorlar. İşte detaylar...İşte dev indirim A 101 marketten süper indirim kampanyaları gelmeye devam ediyor. Ocak ayının bitmesiyle beraber stokları bitirmeye çalışan market ayçiçek yağlarının fiyatlarını en dip seviyeye çekti. Raflar hızla boşalmaya başladı bile. Fırsatı kaçırma. Elini çabuk tutan indirimli ayçiçek yağlarını alır. Peki market ayçiçek yağlarında ne kadar indirime gitti, fiyatlar ne kadar oldu? İşte detaylar....Hayat koşulları git gide zorlaşırken marketlerin bu indirim haberleri merakla takip ediliyor. Şimdi de A 101 market bir indirime giderek ayçiçek yağının fiyatlarını en dibe çekti. Maksat stokları sonlandırmak ve bitirmek. Ocak ayının çıkması ile beraber stoklarını bitirmeye çalışan marketten ayçiçek yağlarına dev indirim geldi. Geçen yılın aksine bu yıl ayçiçek yağı oldu. Her gün yeni bir indirim haberi geliyor. İşte o fiyatlar... Yudum Ayçiçek yağı 1 Litresisinin fiyatı 38,50 TL Dare Ayçiçek Yağı 3 litresinin fiyatı 99,90 TL Safya Ayçiçek Yağı 3 litresinin fiyatı 99,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 litresinin fiyatı 164 TL Sırma Ayçiçek Yağının 2 litresinin 73,90 TL Komili Ayçiçek Yağı 1 litresinin fiyatı 42,25 TL Vera Ayçiçek Yağı 1 litresinin fiyatı 37,50 TL Sırma Ayçiçek Yağının 1 litresinin fiyatı 42,25 TL Komili Ayçiçek Yağının 5 litresinin fiyatı 159,50 TL Vera Ayçiçek Yağının 2 litresinin fiyatı 69 TL