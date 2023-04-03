Ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı! Stoklar tükenmeden yetişin: O markette 30 TL birden düştü!







A-101 İNDİRİMLERİNİ AÇIKLADI







İŞTE İNDİRİM ÜRÜNLERİ LİSTELENDİ

A101 marketleri, ucuzluğun adresi olarak bir kez daha inanılmaz indirim günlerine başladı. Kaçıranların pişman olacağı bu fırsatlar kapsamında birçok üründe muhteşem indirimler sunulmaktadır. Hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu öğrenmek için hemen incelemeye başlayabilirsiniz.Yükselen enflasyon ve ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle vatandaşlar maalesef maaşlarıyla ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu sürekli artan fiyatlar karşısında indirim haberleri ise büyük bir ilgiyle takip ediliyor. A101 marketleri de tüketicileri düşünerek indirimli ürünler listesine bir yenisini daha ekledi. Bu seferki bomba indirim, ayçiçek yağına geldi. 2022 yılında en çok fiyat artışı gösteren ürünlerin başında gelen ayçiçek yağı, 2023 yılında da zamlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileriyle birlikte fiyatlarına her geçen gün yeni zamlar ekleniyor. Ancak A101 marketi, 5 litrelik ayçiçek yağı için müthiş bir indirim uygulayarak fiyatları en düşük seviyelere çekti.A101 marketleri, müşterilerini mutlu etmek için sürekli olarak indirim haberleri sunmaya devam ediyor. Komili marka 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 145 Lira seviyesine düştü. Bu indirimden sonra, A101 marketleri ayçiçek yağı ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Aşağıdaki liste, A101 marketlerinde bulunan ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını içermektedir: Biryağ ayçiçek yağı 1 litre: 42,25 Lira Vera ayçiçek yağı 1 litre: 37,50 Lira Vera ayçiçek yağı 2 litre: 69 Lira Komili ayçiçek yağı 2 litre: 73 Lira Biryağ ayçiçek yağı 2 litre: 73 Lira Yudum ayçiçek yağı 1,25 litre: 57,95 Lira Yudum ayçiçek yağı 4,5 litre: 153 Lira Vera ayçiçek yağı pet 5 litre: 134 Lira Safya ayçiçek yağı 3 litre: 99,90 Lira Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler acele etmeliler. Ayçiçek yağındaki bu indirimler kaçırılmayacak fırsatlar arasındadır.