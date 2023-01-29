Aktüel
29 Ocak 2023 - 19:00

Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! 129 TL'ye sadece yetişenler alır: İndirimi duyanın ağzı açık kaldı!

Marketler müşterilerine indirimli ürün satmak için adeta birbirleriyle yarışa girdi. O market ayçiçek yağında büyük bir indirim yaptı. Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
29 Ocak 2023 - 19:00
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Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! 129 TL'ye sadece yetişenler alır: İndirimi duyanın ağzı açık kaldı!
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Sık sık zamlanan ürünlerden biri de sıvıyağ olarak biliniyor. Marketler müşterilerinin kolaylıkla alabilmesi için fiyatlarda sık sık indirim yaparken o marketten büyük bir indirim geldi. Peki ayçiçek yağı ne kadara satılıyor? Kampanya ne zaman bitecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MARKETTE BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ

Marketlerde vatandaşın sık sık zamlı görmeye alıştığı ayçiçek yağ fiyatlarına marketlerden son zamanlarda indirim yapılıyor. 



İndirim Market Yağ Fiyatları

Müşteriler ayçiçek yağını en uygun hangi marketten alabileceğini araştırırken bir indirim haberi de İndirimmarket'ten geldi. İndirimmarket ayçiçek yağını 129.90 TL'ye satmaya başladı. Kampanyaya göre 4 litre ayçiçek yağı internet sitesinde 129.90 TL'ye satılıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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