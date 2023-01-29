Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! 129 TL'ye sadece yetişenler alır: İndirimi duyanın ağzı açık kaldı!







O MARKETTE BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ







Sık sık zamlanan ürünlerden biri de sıvıyağ olarak biliniyor. Marketler müşterilerinin kolaylıkla alabilmesi için fiyatlarda sık sık indirim yaparken o marketten büyük bir indirim geldi. Peki ayçiçek yağı ne kadara satılıyor? Kampanya ne zaman bitecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Marketlerde vatandaşın sık sık zamlı görmeye alıştığı ayçiçek yağ fiyatlarına marketlerden son zamanlarda indirim yapılıyor.Müşteriler ayçiçek yağını en uygun hangi marketten alabileceğini araştırırken bir indirim haberi de İndirimmarket'ten geldi. İndirimmarket ayçiçek yağını 129.90 TL'ye satmaya başladı. Kampanyaya göre 4 litre ayçiçek yağı internet sitesinde 129.90 TL'ye satılıyor.