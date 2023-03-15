Aktüel
15 Mart 2023 - 14:30

Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! O market en ucuzunu satmaya söz verdi: Komili 5 litresi bakın kaç TL oldu!

En çok zamlandığı bilinen ayçiçek yağı fiyatları gittikçe artarken marketlerin de kampanyaları bitmiyor. Peki hangi markette ayçiçek yağı fiyatları düşürüldü? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
15 Mart 2023 - 14:30
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Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! O market en ucuzunu satmaya söz verdi: Komili 5 litresi bakın kaç TL oldu!
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Özellikle pandemi döneminden itibaren zamlanmaya başlayan ve vatandaşın cebini yakan ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili market kampanyaları devam ediyor. Peki hangi market büyük ayçiçek yağı kampanyasına imza attı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Marketlerin her hafta ya da her ay yaptığı büyük kampanyaları müşterileri çekmeye devam ediyor. A101 marketlerin yağ fiyatlarında yaptığı indirim herkesi şaşırttı. Aktüel ürünlerde paylaşan A101 marketlerin ayçiçek yağ fiyatı 147 TL'ye düşürüldü. 



A101 Market Yağ Kampanyası

Yapılan kampanyaya göre Komili marka 5 litre ayçiçek yağı 147 TL oldu. Kampanya 17 Mart tarihinde sona erecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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