Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! O market en ucuzunu satmaya söz verdi: Komili 5 litresi bakın kaç TL oldu!







BÜYÜK AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ







Özellikle pandemi döneminden itibaren zamlanmaya başlayan ve vatandaşın cebini yakan ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili market kampanyaları devam ediyor. Peki hangi market büyük ayçiçek yağı kampanyasına imza attı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Marketlerin her hafta ya da her ay yaptığı büyük kampanyaları müşterileri çekmeye devam ediyor. A101 marketlerin yağ fiyatlarında yaptığı indirim herkesi şaşırttı. Aktüel ürünlerde paylaşan A101 marketlerin ayçiçek yağ fiyatı 147 TL'ye düşürüldü.Yapılan kampanyaya göre Komili marka 5 litre ayçiçek yağı 147 TL oldu. Kampanya 17 Mart tarihinde sona erecek.