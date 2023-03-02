Ayçiçek yağı fiyatları düştükçe düştü! O markette 5 litre fiyatı 29 TL birden ucuzladı!













Enflasyon oranlarının hızla yükseldiği bir dönemde, tüketiciler günlük ihtiyaçlarından tasarruf etmek için indirimleri yakında etmeye başladı. Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan CarrefourSA da, Türk mutfaklarının en temel gıda maddelerinden biri olan ayçiçek yağında % 30 indirim yaptı.CarrefourSA'nın online alışveriş sitesinden yapılan duyuru ile müşteriler indirimden yararlanmaya davet edildi. Kampanya sonucunda ayçiçek yağının fiyatı 53 TL gibi şaşırtıcı bir oranda düştü.İndirimler Yudum, Orkide ve Kırlangıç'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ayçiçek yağı markaları için geçerli. Yudum Ayçiçek yağının 5 litrelik şişedeki fiyatı %10 indirimle 199,90 TL'den 179,90 TL'ye düştü. Orkide Ayçiçek yağının 1 litrelik şişesi %17 indirimle 47,90 TL'den 39,95 TL'ye indirildi. Orkide Ayçiçek yağının 4 litrelik şişelerinde de % 15 indirim yapıldı ve fiyat 169,90 TL'den 144,90 TL'ye düştü. En büyük indirim Kırlangıç Ayçiçek yağında. Yüzde 30'luk indirimle 4 litrelik şişe fiyatı 176,90 TL'den 123,90 TL'ye düştü.