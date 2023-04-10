Ayçiçek yağı fiyatları paraşütsüz çakıldı! O market en ucuzunu satıyor: 5 litre ayçiçek yağında stok yaptıran fiyat! Ayçiçek yağı fiyatlarında dev zam yapıldı. O marketten yine açıklama var. Ayçiçek yağı fiyatları geçen senenin ciddi orandaki yükselişinin aksine bu sene marketlerden birbiri ardından indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdi Migros market ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yaptı. Fiyatı gören marketlere akın etti. İşte o şok edici fiyatlar ve diğer detaylar...
MİGROS MARKETTEN AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİMutfakların vazgeçilmezi, sık tüketim maddelerinden biri olan ayçiçek yağları sıklıkla alınıyor. Devir ekonomi devri ve mutfak ekonomisinde tasarruf yapmak isteyenlerin sıklıkla indirim kovaladığı fiyatlarda Migros market şok edici bir indirim haberi paylaştı. O indirime göre ayçiçek yağı fiyatları o fiyattan satılacak. Fiyatı duyan markete koştu. İşte ayrıntılar...
Migros Market yine yaptı yapacağını. Temel tüketim maddelerinden biri olan, mutfakların vazgeçilmez yağlarından biri olan ayçiçek yağında dev indirimi başlattı. Geçen yıl oldukça yükselen fiyatların aksine bu sene marketler peş peşe indirim haberleri duyurmaya devam ediyor. Şimdi de yeni bir duyuru daha yapan market, mutfak masraflarında müşteriye yardımcı olmaya çalışıyor. Devir tasarruf ve ekonomi devri oluşu, enflasyon ile geçinmenin günden güne zorlaştığı şu günlerde bu indirimler müşterinin imdadına yetişiyor. Fiyatlar bitmeden stok yapma zamanı. Migros Market yaptığı indirimin süresini üç gün olarak açıkladı. Buna göre Migros Marketlerde ayçiçek yağı indiriminde 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 134 TL fiyattan satışı yapılacak. Fiyatları kaçırmak istemeyenler markete akın etti. Bu indirimden faydalanacak kartlar ise Migros Money kart ve Money Club Kart olduğunu belirtmekte fayda var.