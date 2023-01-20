Ayçiçek yağı fiyatları sonunda düştü! Stok yapmak için acele edin: O markette bu fiyata bir daha bulunmaz!

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan büyük oranda artışla beraber enflasyon oranlarının yükselişiyle beraber alım güçleri azaldı. Vatandaşlar marketlerde ki indirimleri yakından takip ederken o market üzerinden ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yapıldı. Ayçiçek fiyatlarındaki indirim haberimizde.
CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞ İNDİRİMİ
Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet 149,50 TL Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L 119 TL Orkide Ayçiçek Yağı 4 L 134,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 48,50 TL Migros Ayçiçek Yağı 2 L 69,75 TL Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet 130,75 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4 L Pet 149,90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 4 L 134,90 TL Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L 134,90 TL Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe 93,90 TL