Aktüel
20 Ocak 2023 - 15:30

Ayçiçek yağı fiyatları sonunda düştü! Stok yapmak için acele edin: O markette bu fiyata bir daha bulunmaz!

Ayçiçek yağ fiyatlarında son dönemlerde önemli yükseliş yaşanırken indirim araştırması yapan vatandaşlara sürpriz indirim haberi geldi. İşte ayçiçek yağı büyük indirimi yapan market fiyatları duyurdu.

Aktüel
20 Ocak 2023 - 15:30
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Ayçiçek yağı fiyatları sonunda düştü! Stok yapmak için acele edin: O markette bu fiyata bir daha bulunmaz!


Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan büyük oranda artışla beraber enflasyon oranlarının yükselişiyle beraber alım güçleri azaldı. Vatandaşlar marketlerde ki indirimleri yakından takip ederken o market üzerinden ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yapıldı. Ayçiçek fiyatlarındaki indirim haberimizde.

Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞ İNDİRİMİ



Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet 149,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L 119 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L 134,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 48,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L 69,75 TL

Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet 130,75 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 L Pet 149,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 4 L 134,90 TL

Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L 134,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe 93,90 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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