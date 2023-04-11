Ayçiçek yağı fiyatları ucuzluk rekoru kırdı! İki market 5 litresini yarı fiyatına satışa çıkardı: Sabah ilk giden ucuzluktan kapacak!

Türkiye'de Ayçiçek yağı fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, vatandaşların mutfak masraflarını arttırırken, PTT AVM ve Tarım kredi Market gibi mağazalar büyük bir kampanya düzenledi. Bu kampanya kapsamında TMO, 5 LT Ayçiçek yağı için özel bir indirim sağlıyor. Kampanya sadece stoklarla sınırlı olduğundan, BİM, A101 ve ŞOK Market müşterileri hemen bu fırsatı değerlendirmeli.
Ayçiçek yağı, ülkemizde en sık kullanılan yağ türlerinden biridir. Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlar ve siyasi gerginlikler, Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişi tetiklemiştir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yağ fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştır. Rusya'nın Ayçiçek yağı yüklü gemilerini limandan çıkarmaması, Türkiye'deki yağ stoklarının tükenmesine ve yağ kıtlığına yol açabileceği endişesiyle vatandaşlar marketlere akın etmiştir. Bu durum, Ayçiçek yağı fiyatlarında günlük olarak artışa neden olmuştur. Son zamanlarda yaşanan Ayçiçek yağı fiyat artışları, vatandaşların ev bütçesine büyük bir yük getirmiş ve Ayçiçek yağına olan talebi artırmıştı. Ancak Tarım Kredi Market ve PTT AVM, müşterilerine büyük bir fırsat sunarak Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü.
TMO, Tarım Kredi Marketlerde özel indirimli fiyatıyla kısa sürede tükenen 5 LT Ayçiçek yağı, PTT AVM tarafından da müşterilerine sunuluyor. TMO Ayçiçek yağı 2'li paketinde 1 alana 1 bedava kampanyasıyla satışa sunuluyor ve kargo bedava olarak gönderiliyor. Böylece toplamda 10 LT Ayçiçek yağı için sadece 299 TL ödeme yapılması gerekiyor.