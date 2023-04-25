Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! 1 litresi 38 TL'ye düştü: 5 litre fiyatı sudan ucuz!







O MARKETTEN YAĞ İNDİRİMİ







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında ayçiçek yağı kampanyaları yer alıyor. O market yağ fiyatlarını en dibe çekti! Peki hangi markette yağ indirimi başladı? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Marketlerin son dönemlerde sık sık kampanya başlattığı ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili CarrefourSA marketlerde yeni bir indirim başladı. Özellikle pandemi süreci sonrasında günden güne yükselen ayçiçek yağı fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken CarrefourSA Kart kullanan müşterilere özel 5 litre yağ fiyatları 152.90 TL'ye düştü. Aynı zamanda markette kart ile yapılan alışverişler sonrasında 1 litre yağ 39.95 TL'ye düşecek. CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlere özel düzenlenen yağ indirimi kapsamında geçerli olan markalar ve fiyatları şu şekilde;-Sırma marka 4 litre ayçiçek yağı 119.90 TL -Komili marka 4 litre ayçiçek yağı 119.90 TL -Orkide marka 4 litre ayçiçek yağı 144.90 TL -Kırlangıç marka 2 litre ayçiçek yağı 69.75 TL -Kırlangıç marka 4 litre ayçiçek yağı 123.90 TL -Orkide marka 2 litre ayçiçek yağı 78.95 TL -Orkide marka 1 litre ayçiçek yağı 39.95 TL -Yudum marka 5 litre ayçiçek yağı 152.90 TL