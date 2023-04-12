Ayçiçek yağı fiyatlarına bayram indirimi! 5 litresi bedava fiyatına düştü: Yetişen üçer üçer alıyor!







İNDİRİMLİ FİYATLAR LİSTESİ







Bayram alışverişi için geri sayım başladı ve marketlerde büyük indirimler başladı. Ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinde ciddi indirimler görülüyor. CarrefourSA'da ise 5 litrelik Sırma ayçiçek yağında büyük indirim yaptı. İşte indirimli ayçiçek yağı...CarrefourSA 'da bir litrelik ayçiçek yağı fiyatları 26 TL'ye kadar düştü. CarrefourSA'da ise 5 litrelik Sırma ayçiçek yağı bu hafta sadece 129 TL'ye satılıyor. Bayram alışverişlerinizi avantajlı fiyatlarla yapmak isteyenler için bu indirim fırsatları kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. CarrefourSA marketlerinde bu hafta Sinangil'in 60. yıl kutlamaları için özel indirimler yapılıyor. Buğday unu ve ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinde büyük indirimler göze çarpıyor. Özellikle Sırma 5 litrelik ayçiçek yağı, 162,90 TL yerine sadece 129,90 TL'ye satılıyor. Ayrıca Sinangil marka 4 kg buğday unu da 79,90 TL yerine 59,90 TL'ye düşürülmüş. Bu fırsatlardan yararlanarak bayram alışverişlerinizi daha uygun fiyatlara tamamlayabilirsiniz.