Ayçiçek yağı fiyatlarında A101 tarih yazdı! Fiyatları dibe çekti: İndirimi sabah ilk gidenler kapacak!







A101 MARKETTE AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ!







VATANDAŞLAR ARTIK AYÇİÇEK YAĞINA ERİŞEBİLECEK

A101 MARKET NEDİR?

A101 market zincirinde 5 litre Vera Ayçiçek Yağı'nın fiyatı 144 TL'ye düşürülerek büyük bir indirim gerçekleştirildi.Taze ve sağlıklı' sloganı ile ünlü olan ayçiçek yağı, geçtiğimiz yıl büyük ölçekli zamlar ile karşılaşmış ve vatandaşların var olan geçim mücadelesinin üzerine binmesine neden olmuştu. Ancak bu zamlar nedeniyle pek çok vatandaş tarafından ayçiçek yağına olan talebin düşmesiyle, A101 market zinciri tarafından yüzde 3'lük indirim başlatıldı.Böylece vatandaşlar artık ayçiçek yağını daha uygun fiyata satın alabiliyor. A101 market zinciri ayçiçek yağının temel gıdalar arasındaki konumunu koruyarak market zincirini tercih eden vatandaşların beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl en çok zamlanan temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, pek çok vatandaşın var olan geçim mücadelesini zorlaştırmıştı. Ancak A101 market zinciri tarafından yüzde 3'lük indirim başlatılmasıyla, 5 litre Vera Ayçiçek Yağı 144 TL'ye satışa çıktı. Böylece hem market zincirinin kalitesini koruması hem de vatandaşların taleplerini karşılaması sağlandı. İndirimin kalıcı olmasınının ümit edildiği ürün, A101 market zinciri tarafından satışa sunulmaya devam ediyor.A101 Market, Türkiye'de bulunan bir hipermarket zinciridir. Zincir, geniş bir ürün yelpazesi sunan düşük fiyatlar, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet ile tanınır. A101, tüketicilere gıda, ev eşyaları, teknolojik ürünler, giyim ve ayakkabı gibi birçok farklı ürün kategorisi sunar. A101, uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra, müşterilerine iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için de çok çalışır. Mağazalar, düzenli olarak temizlenir ve ürünler düzenli olarak tekrar doldurulur. Müşteriler, istedikleri ürünleri rahatlıkla bulabilir ve hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapabilirler.