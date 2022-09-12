Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları













Ayçiçeği Fiyatları Kaç Lira 12 Eylül 2022?

Toprak Mahsulleri Ofisi 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi

Edirne Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Bandırma Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Uzunköprü Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Çorum Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Çiftçinin ayçiçeği taban fiyatına ilişkin beklentileri olumlu. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan ayçiçeklerinin %50'si Marmara bölgesinden gelmektedir.İstanbul Ziraat Odası İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Çelik ayçiçeği fiyatları ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, geçen yılın pandemi, kuraklık, savaş gibi tüm olumsuzluklarına rağmen ayçiçeğinde yüzde 20'ye varan artış beklendiğini söyledi. Medyada yer alan haberlere göre; Ayçiçeği fiyat beklentilerinin devam ettiğini ve bu beklentinin bakan ve komisyon başkanı ile görüşüldüğünü söyleyen elik, "Fiyatların ve devlet desteğinin son olayları göz önünde bulundurularak açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Toprağın bereketli ve bereketli olduğunu vurgulayan Çelik, korunması gerektiğini söyledi. Bu nedenle bu yıl sağlanan planlı ve programlı desteklerin çiftçilerin heyecanını artırdığına işaret eden Çelik, acilen benzer destekleri beklediklerini söyledi.Çiftçilerin ayçiçeği taban fiyatının devlet yardımı hariç 13 TL'nin üzerinde olmasını beklediklerini vurgulayan Ömer Çelik, hem borç hem de acil baz fiyat duyurusu ile desteklenmek istediklerini söyledi.Ham Ayçiçeği Yağı: 25.000 Türk Lirası/TON Ayçiçeği Tohumu: 11.000 Türk Lirası/TONAyçiçeği yağlık: 12.539 Türk LirasıAyçiçeği yağlık: 11.260 Türk LirasıAyçiçeği yağlık: 12.450 Türk LirasıAyçiçeği yağlık: 10.300 Türk Lirası