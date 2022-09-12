YAŞAM
12 Eylül 2022 - 22:52

Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları

Milyonlarca çiftçi, ayçiçeği fiyatının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul'da ayçiçeği hasadıyla beraber; Ayçiçeği fiyatlarının son durumu da inceleniyor. İşte detaylar…

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 22:52
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Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları


Çiftçinin ayçiçeği taban fiyatına ilişkin beklentileri olumlu. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan ayçiçeklerinin %50'si Marmara bölgesinden gelmektedir.

Ayçiçek taban fiyatı



İstanbul Ziraat Odası İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Çelik ayçiçeği fiyatları ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, geçen yılın pandemi, kuraklık, savaş gibi tüm olumsuzluklarına rağmen ayçiçeğinde yüzde 20'ye varan artış beklendiğini söyledi.

Medyada yer alan haberlere göre; Ayçiçeği fiyat beklentilerinin devam ettiğini ve bu beklentinin bakan ve komisyon başkanı ile görüşüldüğünü söyleyen elik, "Fiyatların ve devlet desteğinin son olayları göz önünde bulundurularak açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Toprağın bereketli ve bereketli olduğunu vurgulayan Çelik, korunması gerektiğini söyledi. Bu nedenle bu yıl sağlanan planlı ve programlı desteklerin çiftçilerin heyecanını artırdığına işaret eden Çelik, acilen benzer destekleri beklediklerini söyledi.

Ayçiçek taban fiyatı

Çiftçilerin ayçiçeği taban fiyatının devlet yardımı hariç 13 TL'nin üzerinde olmasını beklediklerini vurgulayan Ömer Çelik, hem borç hem de acil baz fiyat duyurusu ile desteklenmek istediklerini söyledi.

Ayçiçeği Fiyatları Kaç Lira 12 Eylül 2022?

Toprak Mahsulleri Ofisi 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi

Ham Ayçiçeği Yağı: 25.000 Türk Lirası/TON

Ayçiçeği Tohumu: 11.000 Türk Lirası/TON

Edirne Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Ayçiçeği yağlık: 12.539 Türk Lirası

Bandırma Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Ayçiçeği yağlık: 11.260 Türk Lirası

Uzunköprü Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Ayçiçeği yağlık: 12.450 Türk Lirası

Çorum Ticaret Borsası 12 Eylül 2022 Fiyat Listesi (En Yüksek)

Ayçiçeği yağlık: 10.300 Türk Lirası

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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