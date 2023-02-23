Ayçiçek yağı indirimi başladı: A101'de 5 litre fiyatı dip yaptı! Ayçiçek yağı için bu sene indirim senesi olduğu denilebilir. Pek çok market ayçiçek yağında indirim kampanyasını başlattı. Gümrük vergilerinin düşürülmesi ile birlikte ayçiçek yağında indirim uygulamasına gidilmişti. Pek çok marketten indirim açıklaması yapılırken bomba indirimi A 101 Market başlattı. O market duyurduğu ayçiçek yağı fiyatlarında mutfak masraflarında tasarruf sağlayacak. İşte indirimli A 101 Market ayçiçek yağı fiyatları...
A 101 MARKETTEN BEKLENEN İNDİRİM KAMPANYASIİşte A 101 Market yaptı yapacağını. Dar ve orta gelirli vatandaşların en favori marketlerinden biri olan A 101 market ekonomi dostu olarak çok sık tercih edilmektedir. Market sıklıkla indirim kataloğu yayınlamakla birlikte, ürünlerinde de pek indirime gitmektedir.
Marketin duyurduğu indirim ise bu sefer bir çok kişiyi sevindirecek cinsten. Ayçiçek yağı mutfağının vazgeçilmez gıdalarından biri olarak bulunuyor. Çok sık tüketilen ve biten ayçiçek yağlarını stok yapmak için inanılmaz fırsat. Fiyatların her an yükselebildiği, enflasyon koşullarının belli olmadığı günümüz koşullarında A 101 Market müşterilerini sevindirici haberi paylaştı. Fiyatı duyan markete koştu. İşte diğer ayrıntılar haberimizde...
Ayçiçek yağında indiirme giden A 101 Market yeni ayçiçek fiyat listesini ise duyurdu. Mutfak masraflarını birazcık olsun da kısacık bu indirimler vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları... Komili ayçiçek yağının beş litresi: 155 TL. Vera ayçiçek yağının bir litresi: 37,50 TL. Biryağ ayçiçek yağının iki litresi: 73 TL. Bir yağ ayçiçek yağının bir litresi: 42 TL. Komili ayçiçek yağı iki litresi: 73 TL. Yudum ayçiçek yağının bir litresi: 57 TL. Yudum ayçiçek yağının dört buçuk litesi: 153 TL.