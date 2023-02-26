Ayçiçek yağı indirimine o market noktayı koydu! 5 litresi 75 TL oldu: Kapanın elinde kalacak

Cimri markette, Torku, ayçiçek yağı fiyatlarında görülmemiş bir indirim açıklandı. Ülkenin dört bir yanındaki tüketiciler, 1 litresi 30,90 TL veya 5 litresi 74,95 TL'den satışa sunulan popüler yemeklik yağı stoklamaya koştu. Dolardaki düşüş ve piyasalardaki stok baskısının ayçiçek yağı fiyatlarını düşürmesi bekleniyordu ve Torku indirimi arzu edilen seviyelere ulaştı.
Torku Ekin 5 LT Teneke Ayçiçek Yağı En Uygun Nerede Bulunur?
Birçok perakendeci ayçiçek yağında indirimli fiyatlar sunarken, tüketiciler Torku'nun Ekin 5 LT teneke ayçiçek yağında en iyi fiyatı buldu. Piyasa araştırmasına göre 5 litre Torku ayçiçek yağı için en düşük fiyat 74,95 TL ile Cimri Market'te. A101 ise aynı ürünü 108,90 TL'ye sunuyor. Şok ve Carrefour'da da 5 litresi 119 TL ile 129 TL arasında değişen fiyatlarla Torku ayçiçek yağı bulunuyor.