Ayçiçek yağı indirimine o market noktayı koydu! 5 litresi 75 TL oldu: Kapanın elinde kalacak







Torku Ekin 5 LT Teneke Ayçiçek Yağı En Uygun Nerede Bulunur?







Türkiye Genelinde Diğer Ayçiçek Yağı Markaları ve Fiyatları

Cimri markette, Torku, ayçiçek yağı fiyatlarında görülmemiş bir indirim açıklandı. Ülkenin dört bir yanındaki tüketiciler, 1 litresi 30,90 TL veya 5 litresi 74,95 TL'den satışa sunulan popüler yemeklik yağı stoklamaya koştu. Dolardaki düşüş ve piyasalardaki stok baskısının ayçiçek yağı fiyatlarını düşürmesi bekleniyordu ve Torku indirimi arzu edilen seviyelere ulaştı.Birçok perakendeci ayçiçek yağında indirimli fiyatlar sunarken, tüketiciler Torku'nun Ekin 5 LT teneke ayçiçek yağında en iyi fiyatı buldu. Piyasa araştırmasına göre 5 litre Torku ayçiçek yağı için en düşük fiyat 74,95 TL ile Cimri Market'te. A101 ise aynı ürünü 108,90 TL'ye sunuyor. Şok ve Carrefour'da da 5 litresi 119 TL ile 129 TL arasında değişen fiyatlarla Torku ayçiçek yağı bulunuyor.Torku ayçiçek yağına alternatif arıyorsanız, Türkiye genelinde pek çok seçenek mevcut. Migros, Orkide ayçiçek yağının litresini 30,90 TL'den satışa sunarken, Turna ayçiçek yağının 4 litresi 99,90 TL'den satılıyor. Yudum ayçiçek yağının fiyatı da 2 litrelik şişe için 68,95 TL'den 59,90 TL'ye düştü. Tüketiciler, Torku, Cimri Market, Trendyol ve daha birçok büyük perakendecide indirimli fiyatlar ve ayçiçek yağına özel fırsatlar bulabilirler.