GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 11:21

Ayçiçek yağı, şeker ve buğday için stok kararı! Bakanlık devreye girdi

Sürekli bir fiyat artışı içerisinde olan ayçiçek yağı, şeker ve buğday ile ilgili bir karar alana Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu ürünleri üreticilerden uygun fiyata alarak stoklama yoluna gidileceğini bildirdi. Bu sayede özel sektörüm piyasayı bozmasına izin verilmeyecek ve vatandaş mağdur duruma sokulmayacak.

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 11:21
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Ayçiçek yağı, şeker ve buğday için stok kararı! Bakanlık devreye girdi


Türkiye için stratejik gıdalar çerçevesinde değerlendirilen mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday ve arpa gibi ürünlerin üreticilerden anlaşılabilir uygun fiyatlardan alınarak stoklanmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu kapsamda piyasalarda hem üreticinin zarar etmesine neden olacak fiyat kırılmasının önüne geçecek hem de yüksek miktarda ürün alınmasından dolayı özel sektörün piyasalarda bozma girişimi engellenecek.

Ayçiçek yağı, şeker ve buğday için stok kararı

Devlet stokçuluğu özel sektöre bırakmıyor!



Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı değerlendirmeler sonucunda özel sektörün stokçuluk durumunun önüne geçmek ve fiyat artışını frenlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye için strtejik ürünler kategorisinde bulunan mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday, arp gibi önemli ürün kalemlerinin ilgili kurumların araya girerek yeni alımlar planlıyor ve bu sayede piyasayı yeniden düzenliyor.

Direkt olarak üreticiden alınacak lan bu ürünler, uygun fiyatlara alındıkta sonra devlet tarafından stoklanacak ve piyasalarda üreticin zarar etmesi ve özel sektörün stokçuluk yaparak vatandaşları mağdur etmesi engellenecek. Ürünlerin reyonlardaki fiyatlarının da yükselmesini durduracak olan yeni çalışmada ihtiyaç anlarında piyasaya sürülmesinin adımları şekillenecek. Bu kapsamda gıda enflasyonu da frenlenmiş olacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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