Ayçiçek yağı, şeker ve buğday için stok kararı! Bakanlık devreye girdi







Devlet stokçuluğu özel sektöre bırakmıyor!







Türkiye için stratejik gıdalar çerçevesinde değerlendirilen mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday ve arpa gibi ürünlerin üreticilerden anlaşılabilir uygun fiyatlardan alınarak stoklanmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu kapsamda piyasalarda hem üreticinin zarar etmesine neden olacak fiyat kırılmasının önüne geçecek hem de yüksek miktarda ürün alınmasından dolayı özel sektörün piyasalarda bozma girişimi engellenecek.Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı değerlendirmeler sonucunda özel sektörün stokçuluk durumunun önüne geçmek ve fiyat artışını frenlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye için strtejik ürünler kategorisinde bulunan mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday, arp gibi önemli ürün kalemlerinin ilgili kurumların araya girerek yeni alımlar planlıyor ve bu sayede piyasayı yeniden düzenliyor. Direkt olarak üreticiden alınacak lan bu ürünler, uygun fiyatlara alındıkta sonra devlet tarafından stoklanacak ve piyasalarda üreticin zarar etmesi ve özel sektörün stokçuluk yaparak vatandaşları mağdur etmesi engellenecek. Ürünlerin reyonlardaki fiyatlarının da yükselmesini durduracak olan yeni çalışmada ihtiyaç anlarında piyasaya sürülmesinin adımları şekillenecek. Bu kapsamda gıda enflasyonu da frenlenmiş olacak.