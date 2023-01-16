2022 yılında zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü düşürürken, marketlerin yaptığı kampanyalar yakından takip edilmeye başlandı. Son zamanlar başta tuvalet kağıdı olmak üzere birçok üründe fiyatları düşüren CarrefourSa, şimdide yağ fiyatlarında indirime gitti. İşte, CarrefourSa'nın indirimli yağ fiyatları...
Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:59
Ayçiçek yağı stoğu yapmanın tam sırası! Carrefour fiyatları dibe çekti: 35 TL birden indirim yaptı! 5 litre fiyatı sadece...
Son zamanlarda birçok üründe indirime giden CarrefourSa, şimdi de ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatlarında yaptığı indirimi açıkladı. İşte, hiçbir yerde göremeyeceğiniz fiyatlarla CarrefourSa ayçiçek yağı kampanyası...
Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:59