Ayçiçek yağı stoğu yapmanın tam sırası! Carrefour fiyatları dibe çekti: 35 TL birden indirim yaptı! 5 litre fiyatı sadece...













CARREFOURSA İNDİRİMLİ YAĞ FİYAT LİSTESİ

2022 yılında zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü düşürürken, marketlerin yaptığı kampanyalar yakından takip edilmeye başlandı. Son zamanlar başta tuvalet kağıdı olmak üzere birçok üründe fiyatları düşüren CarrefourSa, şimdide yağ fiyatlarında indirime gitti. İşte, CarrefourSa'nın indirimli yağ fiyatları...Carrefour 1 litre ayçiçek yağı 34,50 TL Carrefour 2 litre ayçiçek yağı 69 TL Carrefour 5 litre ayçiçek yağı 169 TL Yudum Egemden natürel 400 ml zeytin yağı 110,50 TL Kırlangıç sızma zeytinyağı 2 litre 198,90 TL Komili Ege Sızma Zeytinyağı 2 litre 252,90 TL Komili Riveria zeytinyağı 2 litre 508,90 TL