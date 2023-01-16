Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:59

Ayçiçek yağı stoğu yapmanın tam sırası! Carrefour fiyatları dibe çekti: 35 TL birden indirim yaptı! 5 litre fiyatı sadece...

Son zamanlarda birçok üründe indirime giden CarrefourSa, şimdi de ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatlarında yaptığı indirimi açıkladı. İşte, hiçbir yerde göremeyeceğiniz fiyatlarla CarrefourSa ayçiçek yağı kampanyası...

Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:59
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Ayçiçek yağı stoğu yapmanın tam sırası! Carrefour fiyatları dibe çekti: 35 TL birden indirim yaptı! 5 litre fiyatı sadece...
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2022 yılında zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü düşürürken, marketlerin yaptığı kampanyalar yakından takip edilmeye başlandı.

Son zamanlar başta tuvalet kağıdı olmak üzere birçok üründe fiyatları düşüren CarrefourSa, şimdide yağ fiyatlarında indirime gitti. İşte, CarrefourSa'nın indirimli yağ fiyatları...



 CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

CARREFOURSA İNDİRİMLİ YAĞ FİYAT LİSTESİ

Carrefour 1 litre ayçiçek yağı 34,50 TL

Carrefour 2 litre ayçiçek yağı 69 TL

Carrefour 5 litre ayçiçek yağı 169 TL

Yudum Egemden natürel 400 ml zeytin yağı 110,50 TL

Kırlangıç sızma zeytinyağı 2 litre 198,90 TL

Komili Ege Sızma Zeytinyağı 2 litre 252,90 TL

Komili Riveria zeytinyağı 2 litre 508,90 TL

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Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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