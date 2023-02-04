Ayçiçek yağı stoklamanın tam zamanı! En ucuzu sadece bu markette satılacak: Kapıda kuyruk olunan fiyatları bile solladı!







EVDE AYÇİÇEK YAĞI BİTEN HEMEN O MARKETE KOŞUYOR: 4 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI O MARKETTE DİP YAPTI. YETİŞEN BU BÜYÜK İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK







Ayçiçek yağı geçenyıl büyük ölçüde zamlanan temel gıda maddelerinden bir tanesi olurken, bu zamların vatandaşların geçim mücadelesi ile karşı karşıya kalmalarına neden olmasının önüne geçilemezdi. Ayçiçek yağı fiyatlarının dalgalı bir şekilde değiştiği bu süreçte, hem vatandaşlar hem de iş sahibi vatandaşlar oldukça zor durumda kalmıştı. Yeni yılda ayçiçek yağı fiyatlarının ne durumda olacağı merak konusuydu. Bu ayın ilk haftasında marketten gelen indirim haberleri ile ayçiçek yağı fiyatlarının düşebileceği konuşulmaya başlandı.Migros, 4 litrelik Turna Ayçiçek Yağını, 134,90 TL'den 119,90 TL'ye indirip satışa sundu. Diğer ayçiçek yağı ürünleri arasında Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet'in 144,50 TL, Migros Ayçiçek Yağı 2 L'nin 69,75 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 2 L'nin 92,50 TL, Orkide Ayçiçek Yağı 4 L'nin 129,90 TL, Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet'in 130,75 TL, Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L'nin 137,90 TL, Migros Ayçiçek Yağı 1 L'nin 37,50 TL, Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe )'nin 49,90 TL ve Emek Ayçiçekyağı Yağı 5 L Köşeli Pet'in 158,90 TL olduğu gözlemleniyor.