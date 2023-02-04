Ayçiçek yağı geçenyıl büyük ölçüde zamlanan temel gıda maddelerinden bir tanesi olurken, bu zamların vatandaşların geçim mücadelesi ile karşı karşıya kalmalarına neden olmasının önüne geçilemezdi. Ayçiçek yağı fiyatlarının dalgalı bir şekilde değiştiği bu süreçte, hem vatandaşlar hem de iş sahibi vatandaşlar oldukça zor durumda kalmıştı. Yeni yılda ayçiçek yağı fiyatlarının ne durumda olacağı merak konusuydu. Bu ayın ilk haftasında marketten gelen indirim haberleri ile ayçiçek yağı fiyatlarının düşebileceği konuşulmaya başlandı.
Aktüel
04 Şubat 2023 - 22:00
Ayçiçek yağı stoklamanın tam zamanı! En ucuzu sadece bu markette satılacak: Kapıda kuyruk olunan fiyatları bile solladı!
Ayçiçek yağı geçtiğimiz yıl büyük ölçüde zamlanan temel gıda maddelerinden bir tanesi olurken, bu zamların vatandaşların geçim mücadelesi ile karşı karşıya kalmalarına neden olmasının önüne geçilemezdi. Ayçiçek yağı fiyatlarının dalgalı bir şekilde değiştiği bu süreçte, hem vatandaşlar hem de iş sahibi vatandaşlar oldukça zor durumda kalmıştı. Yeni yılda ayçiçek yağı fiyatlarının ne durumda olacağı merak konusuydu. Şubat ayının ilk haftasında ise marketten gelen indirim haberleri ile ayçiçek yağı fiyatlarının düşebileceği konuşulmaya başlandı.
Aktüel
04 Şubat 2023 - 22:00