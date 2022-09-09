Ayçiçek yağı üreticilerine müjde: 13 bin 800 liraya kadar avans ödemesi!













Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği tohumu ve yağı üretimi için gerçekleştirilecek ödenekler hakkında bilgiler verdi. Trakya Birli'ten yapılan açıkalamada ayçiçeği yağı üretimi yapan ortaklara yüzde 40 yağlı baz ürüne karşılık olarak 12 bin lira/ton avans ödemesinin yapılmasına karar verildiği bildirildi. Uluslararası sözleşme oranlarında yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünlerinde avans ödemelerinin 12 bin 720 lira/ton olacağı belirtilen açıklamada yüzde 50 yağlı ürünleri için verilecek olan avans ödemelerinin de 13 bin 800 lira/ton olarak uygulanacağı aktarıldı.Trakya Birlik yaptığı açıklamasında, 2020 yılında dünyada başlayan ve iki yılı aşkın bir süredir hararetle takip edilen bir pandeminin ardından, hububat ve yağlı tohumların önde gelen üreticisi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın, stratejik önemi vurguladı ve her şeyi geride bıraktığını belirtti. Özellikle tarım ürünlerinden ayçiçeği ve buğdaydaki gıda kıtlığının bir ülkeyi kaosa sürükleyebileceğinin büyük önem taşıdığı tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada dünya genelinde gıda kuyruklarıyla kısıtlamalarla yaşayan insanlara tanık olunduğu kaydedildi. 2022/2023 üretim sezonu için çiftçi fiyatlandırmasının, ülkenin kendi kendine yeterlilik düzeyine tekabül eden 2,5 milyon tonluk minimum üretim hedefine ulaşmak için kritik öneme sahip olduğu aktarılan açıklamanın devamında üreticilere yapılacak olan ödeneklerin parametrelerin de üretici ortaklarının lehine olabilecek olası gelişmelerin de değerlendirmeye alınacağı bu kapsamda da ön alım fiyatı belirlenmesi sonrasında ön alım fiyatının üstünden ürün döken tüm ortaklar için de ayrıca fark ödemesi yapılabileceği ifade edildi.