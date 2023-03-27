





AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA O MARKET İNDİRİM YAPTI







Ayçiçek yağında bu indirim yılda bir kere gelir! Poşetini alan o markete koşsun: Daha ucuzu hiçbir yerde yok! Ayçiçek yağı fiyatlarında şok indirim. O market yaptı yapacağını. Fiyata duyan marketlere koşuyor. Müşteriler stok yapmaya başladı bile. İndirimin son tarihini kaçırmayın. Böyle bir fiyat kaçmaz. İşte indirime giden o market ve güncel ayçiçek yağ fiyatları...Market fiyatları hızla zamlanırken o market fiyatları indirdi. Geçen yılın en çok zamlanan ürünlerinden biri olan Ayçiçek yağ fiyatlarında indirim yaşanıyor. Ayçiçek yağında inanılmaz bir indirim geldi. Mutfak masrafları son yıllarda ciddi oranda artmıştı. Geçinmekte zorluk çeken indirim kampanyaları peş peşe gelmeye başladı. Ürünlerdeki bu zamlar sonrası vatandaş geçinmekte güçlük çekerken o market müjdeyi verdi. Son duyurduğu ayçiçek yağı fiyatlarına göre müşterinin cebi bir hayli rahatlayacak. İşte o market ve güncel ayçiçek yağ fiyatları...Migros market ramazanın en büyük indirimini ayçiçek yağı fiyatlarında yaptı. Çoğu zaman müşteriye alternatifler sunan ve kampanyalar düzenleyen market o fiyatları duyurdu. Son dönemde en ekonomik olarak seçenekler sunan market fiyatları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin en bilinen ve tanındık süpermarketlerinden biri olan market, kendi marketlerine özel kart sahiplerine indirim fırsatı sunuyor. Bu nedenle her geçen gün müşterilerine bir yenisini ekleyen marketten kampanya haberleri gecikmiyor. İşte Market'in son indirim kampanyası... Migros Marketlerde Ramazan ayında 5 litre Komili ayçiçek yağının fiyatı 139 oldu. Migros marketin sunmuş olduğu ayçiçek yağı indirimi ise sadece Migros Money kart ve Money Club Kart kullanıcıları için geçerli olacak. İndirimden yararlanmak isteyenler Migros Sanal Market üzerinden sipariş verebilecekler. Migros Market, ayçiçek yağı ürünlerini bulabilecek. Ramazan ayı boyunca devam edecek kampanyada ise ürünlerin stoklar ile sınırlı olduğu belirtildi. Ayçiçek yağı alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.