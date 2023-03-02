Ayçiçek yağında daha ucuzu yok! Tonlarca ayçiçek yağı o markette 140 TL'ye satılacak!







MİGROS MARKET ÜRÜN KAMPANYALARI







Vatandaşlar son zamanlarda çok fazla artan raf fiyatları sebebiyle marketlerin kampanyalı ürünlerini araştırmaya devam ediyor. Peki Migros hangi ürünlerde indirim yaptı? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Migros market sık sık vatandaşlara kampanyalı ürünleri sunmaya devam ediyor. Son olarak Migros market tarafından yapılan indirimler ve ürünler şu şekilde belirlendi;-Emek market 5 litre ayçiçek yağı 139.90 TL -Tat marka 2 kilogram ithal pirinç 37.90 TL -Bor marka 2 kilogram şeker 49.90 TL -Sek marka 1.5 litre ayran 25.90 TL -Patates kilogram 7.95 TL -Portakal kilogram 14.90 TL -Kırmızı biber 27.90 TL -Çilek kilogram 49.90 TL -Limon kilogram 13.90 TL -Kırmızı lahana 9.90 TL -Limon kilogram 14.90 TL -Tam yağlı beyaz peynir 89.90 TL -Ekici marka beyaz peynir 129.90 TL -Klasik beyaz peynir 173.50 TL -Antrikot pastırma 429 TL -Başyazıcı marka dana kare 359 TL -Tahsildaroğlu marka ezine peynir 189.90 TL -Polonez marka dana sosis 289 TL -Namet marka fıstıklı salam 249 TL -Namet marka kangal sucuk 79.90 TL -Maret marka hindi uzun sosis 24.90 TL -Polonez marka dana jambon 45.90 TL -Polonez marka piliç füme 28.90 TL -Torku marka dilimli salam 14.90 TL -Başyazıcı marka Kayseri sucuğu 89.90 TL -Maret marka hindi füme 25.90 TL -Polonez marka hindi salam 19.90 TL -Kabuklu fıstık 59.90 TL -Tahsildaroğlu marka klasik beyaz peynir 95.90 TL -Tahsildaroğlu marka 3 dilim peynir 84.90 TL -La Vache marka peynir 79.90 TL -Bahçıvan marka dilim beyaz peynir 68.90 TL -Arsite marka sade sepet peynir 59.90 TL -Sütaş marka tava yoğurt 42.50 TL -Sek marka kaymaksız yoğurt 17.90 TL -Eker marka kaymak 40.90 TL -Pınar marka krema 15.95 TL -İçim marka devam sütü 25.90 TL -Eker marka kefir 27.90 TL -Bahçıvan marka peynir çeşitleri 59.90 TL -Pınay marka beyaz peynir 139.90 TL -Pınar marka laktozsuz süt 22.90 TL -Superfresh marka büyük boy pizza 74.90 TL -Pınar marka tereyağı 219 TL -Marmarabirlik marka siyah zeytin 44.90 TL