Aktüel Yaşam
30 Mayıs 2023 - 13:00

Ayçiçek yağında dev indirim! O markette 108 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor

Türkiye de uzun yıllardır faaliyet gösteren CarrefourSA yaptığı indirimlerle vatandaşın ilgisini çekiyor. CarrefourSA yılın indirim kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte haberin detayları…

Aktüel Yaşam
30 Mayıs 2023 - 13:00
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Ayçiçek yağında dev indirim! O markette 108 TL’ye düştü! Kapış kapış satılıyor
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Dünyanın en büyük perakendecilerinden birisi olan CarrefourSA sürekli olarak indirimli aktüel kampanyaları düzenliyor. CarrefourSA dev bir indirime daha imza atıyor. Detaylar haberimizde…

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AYÇİÇEK YAĞINA BOMBA İNDİRİM: 4 LİTRESİ 108 TL'YE DÜŞTÜ. İNDİRİMİ GÖRENLER O MARKETE AKIN ETMEYE BAŞLADI



CarrefourSA Ayçiçek yağına dev indirim yaptı. 4 litre ayçiçek yağının perakende fiyatı 108 TL'ye geriledi. İndirim detayları haberimizde…

Ayçiçek yağının fiyatı bir zorunluluktur ve geçen yıl hızla yükseldi, ancak ayçiçek yağındaki büyük fiyat artışı birçok vatandaşı geçim derdine düşürdü.

Ayçiçek yağına yapılan zam sonrası CarrefourSA 4 litre ayçiçek yağının satış fiyatı 108 TL'ye kadar indirdi. İndirim detayları için tıklayınız...

Ayçiçek yağı fiyatlarının fırlamasının ardından CarrefourSA ayçiçek yağında önemli bir indirim aldı. 4 litre Carrefour ayçiçek yağı 108,75 TL'den satıldı. İndirimli fiyatlarla ayçiçek yağı almak isteyenler CarrefourSA'yı ziyaret etmeye başlıyor.

CarrefourSA 4 litre Carrefour Ayçiçek Yağını 108,75 TL'den satıyor. İndirimden yararlanmak için lütfen herhangi bir CarrefourSA şubesini ziyaret edin.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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