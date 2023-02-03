Aktüel
03 Şubat 2023 - 10:15

Ayçiçek yağında stok yaptıran fiyat! A101'de okkalı indirim başladı: 5 litre ayçiçek yağının fiyatına kimse inanamıyor!

Sık sık zam gelen ürünlerden biri olan yağ fiyatları ile ilgili marketlerin kampanyaları devam ediyor. Peki hangi markette yağ fiyatları en dibe indirildi? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
03 Şubat 2023 - 10:15
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Ayçiçek yağında stok yaptıran fiyat! A101'de okkalı indirim başladı: 5 litre ayçiçek yağının fiyatına kimse inanamıyor!
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Vatandaş sürekli artan yağ fiyatlarından mağdur oldukları için internet üzerinden indirimli yağı nereden alabileceklerini araştırıyor. Peki hangi markette yağ ne kadar? Hangi market yağ fiyatlarını dibe çekti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MARKETTEN YAĞ İNDİRİMİ

Vatandaşın indirimli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla marketler kampanyalarına devam ediyor. Bir kampanya haberi de A101 marketlerden geldi. A101 market yağ fiyatlarında büyük bir indirime gitti. 



A101 Market Yağ İndirimi

A101 market tarafından yapılan yağ indirimine göre markette 5 litre Vera marka ayçiçek yağ fiyatı 144 TL'den satışa sunuldu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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