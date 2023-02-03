Ayçiçek yağında stok yaptıran fiyat! A101'de okkalı indirim başladı: 5 litre ayçiçek yağının fiyatına kimse inanamıyor!







O MARKETTEN YAĞ İNDİRİMİ







Vatandaş sürekli artan yağ fiyatlarından mağdur oldukları için internet üzerinden indirimli yağı nereden alabileceklerini araştırıyor. Peki hangi markette yağ ne kadar? Hangi market yağ fiyatlarını dibe çekti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaşın indirimli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla marketler kampanyalarına devam ediyor. Bir kampanya haberi de A101 marketlerden geldi. A101 market yağ fiyatlarında büyük bir indirime gitti.A101 market tarafından yapılan yağ indirimine göre markette 5 litre Vera marka ayçiçek yağ fiyatı 144 TL'den satışa sunuldu.