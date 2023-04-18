Aktüel
18 Nisan 2023 - 14:45

Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim! O markette 108 TL'ye satılacak

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanılan zamlı süreç sonrasında büyük indirim o marketten geldi. 4 litre ayçiçek yağının satış fiyatı dibe indi. İşte Ayçiçek yağında indirim gerçekleştiren o market ve indirimin detayları...

Aktüel
18 Nisan 2023 - 14:45
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Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim! O markette 108 TL'ye satılacak
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Geçtiğimiz yıl ayçiçek yağı fiyatları büyük ölçüde arttı ve bu durum vatandaşların geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Bazı marketlerde ayçiçek yağı satışlarına kota konuldu. Ancak son zamanlarda bir markette 4 litrelik ayçiçek yağı satış fiyatı 108 Türk Lirası'na kadar düştü

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATINDA DEV İNDİRİM

AYÇİÇEK YAĞI



CarrefourSA, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın ardından 4 litrelik ayçiçek yağını 108,75 Türk Lirası'ndan satışa sundu. Bu indirim haberi duyan vatandaşlar hemen CarrefourSA mağazalarına akın etti. Şu anda CarrefourSA'da 4 litrelik Carrefour Ayçiçek Yağı uygun fiyatıyla raflarda yerini aldı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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