Ayçiçek yağında stok yaptıran indirim! O markette 108 TL'ye satılacak

Geçtiğimiz yıl ayçiçek yağı fiyatları büyük ölçüde arttı ve bu durum vatandaşların geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Bazı marketlerde ayçiçek yağı satışlarına kota konuldu. Ancak son zamanlarda bir markette 4 litrelik ayçiçek yağı satış fiyatı 108 Türk Lirası'na kadar düştü
CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATINDA DEV İNDİRİM
CarrefourSA, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın ardından 4 litrelik ayçiçek yağını 108,75 Türk Lirası'ndan satışa sundu. Bu indirim haberi duyan vatandaşlar hemen CarrefourSA mağazalarına akın etti. Şu anda CarrefourSA'da 4 litrelik Carrefour Ayçiçek Yağı uygun fiyatıyla raflarda yerini aldı.