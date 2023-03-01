Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan MİGROS indirimleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Migros'un mevcut indirim döneminde sunduğu indirimlerden yararlanmak için acele edin. İşte 1 Mart 2023 listesi... Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, İlk mağazasını 1954 yılında İstanbul'da açmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde 2.500'e yakın mağazası ve 40.000'i aşkın çalışanıyla hizmetlerine devam etmektedir.
Aktüel
01 Mart 2023 - 16:26
Ayçiçek yağında tek günlük indirim! Migros'a akşam 22.00'a kadar giden bu fiyattan alacak!
Büyük market zincirlerinden biri olan Migros marketler zinciri yeni bir kampanyayı vatandaşlara duyurdu. Artan enflasyonlarla beraber gıda ürünleri cep yakmaya devam ediyor. 2022 yılından bu yana ayçiçek yağı giderek zamlanmaya devam ediyor. Migros ayçiçek yağında büyük indirime gidiyor! İşte indirimli ayçiçek yağ fiyatları...
Aktüel
01 Mart 2023 - 16:26