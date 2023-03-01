Ayçiçek yağında tek günlük indirim! Migros'a akşam 22.00'a kadar giden bu fiyattan alacak!













AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

MİGROSTAN DEV İNDİRİM!

AYÇİÇEK YAĞINDA Kİ İNDİRİMLİ FİYATLAR

Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan MİGROS indirimleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Migros'un mevcut indirim döneminde sunduğu indirimlerden yararlanmak için acele edin. İşte 1 Mart 2023 listesi... Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, İlk mağazasını 1954 yılında İstanbul'da açmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde 2.500'e yakın mağazası ve 40.000'i aşkın çalışanıyla hizmetlerine devam etmektedir.Ülkemizde enflasyon ve yaşam maliyetinin yüksek olması nedeniyle ürün fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. Küresel olaylar da dahil edildiğinde fahiş ücretler veren gıdalar gündemden düşmüyor. 2022 yılından itibaren gündeme gelen ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Vatandaş ekonomik sıkıntılarla boğuşurken bu duruma yetmeye çabalıyorlar. Ayçiçek yağında ki artışlar da vatandaşı isyan etme durumuna getirdi. 2022 yılından bu yana ayçiçek yağında ki artış bu yıl da devam etmektedir.En büyük zincir mağazalarından Migros, iki gün sürecek bir kampanya duyurdu. Her kesimin cüzdanına uygun fiyatlarla zor günlerde kampanyalar başlatan Migros, ayçiçek yağı kampanyası gerçekleştirdi. Yeni başlatılan kampanyanın bugün sona ereceği söylendi. Oba markası Migros zincir marketler aracılığıyla başlattığı indirim kampanyası kapsamında 5 litrelik ayçiçek yağı ürününe ikili alım fırsatı sunmuştur. Eskiden 162,90 TL olan ayçiçek yağının fiyatı 125 TL'ye geriledi.Orkide ayçiçek yağı 1 L: 49,90 TL Orkide ayçiçek yağı 2 L: 93,90 TL Yudum zerdeçallı ayçiçek yağı 1 L: 54,50 TL Emek ayçiçek yağı 4 L: 138,50 TL Turna ayçiçek yağı 2 L: 69,90 TL Turna ayçiçek yağı 4 L: 134,90 TL Abalı ayçiçek yağı 1 L: 45,90 TL Yudum ziyafet ayçiçek yağı 2 L: 83 TL Emek ayçiçek yağı 2 L: 71,90 TL