EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 17:08

Ayçiçek yağında yıl sonu indirimi! 5 litrelik fiyatına 10 litre yağ kapış kapış gidiyor

Ayçiçek yağı fiyatlarında yıl sonu indirimi yapıldı. En uygun fiyatla ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar, birbirleriyle adeta yarışa girdi. İşte en ucuz ayçiçek yağı fiyatı.

EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 17:08
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Ayçiçek yağında yıl sonu indirimi! 5 litrelik fiyatına 10 litre yağ kapış kapış gidiyor


Türkiye’de son bir yıl içerisinde gıda ürünlerinin fiyatı beklenmeyen şekilde artış gösteriyor. Fiyat artışlarının en çok vurduğu ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Ayçiçek yağı fiyatları yalnızca 1 yıl önce 40-50 TL’den satılırken şimdilerde fiyatı 200 TL’ye kadar yükseldi. Şubat ayınad Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla da ayçiçek yağı tedarikinde sorun yaşanmış ve bu da etiketlere zam olarak yansımıştı.

Piyasada uygun fiyata ayçiçek yağı bulmaya çalışan vatandaşlar her seferinde market market gezerek indirim kovalıyor. 200 TL’ye varan fiyat etiketini gördüklerinde eski alışkanlıklarından vazgeçerek 5 litrelik değil 1 litrelik yağ almaya yöneliyorlar. Ancak duyurusu yapılan ayçiçek yağı indirimi ile vatandaşlara ucuz ayçiçek yağı müjdesi verildi.

Ayçiçek yağı fiyatlarında yılsonu indirimi başladı!



Vatandaşlar güncel ayçiçek yağı fiyatlarını araştırırken Toprak Mahsulleri Ofisi TMO’dan sevindiren haber geldi. TMO 5 litrelik ayçiçek yağı hem PTT AVM üzerinden online olarak, hem Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hem de Toprak Mahsulleri Ofisi marketlerinde indirimli olarak satılacak. Piyasanın çok altında fiyatlanan ayçiçek yağını almak isteyen birçok vatandaş, sabah saatlerinde marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Fiyatı gören ikişer ikişer alıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO, vatandaşa en ucuz ayçiçek yağını sunabilmek için kolları sıvadı. Bir süre önce de yine TMO’da ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılmıştı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yıl sonu indirimine giden kurum, yeni indirimini duyurdu.

TMO markalı 5 litre ayçiçek yağı almak isteyenler isterlerse Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerine ya da Toprak Mahsulleri Ofisi marketlerine gidebilirler. Sıra beklemeden almak isteyenler ise PTT AVM üzerinden alışverişlerini hemen gerçekleştirebilirler.

tmo yağ

TMO 5 litre ayçiçek yağı PTT AVM’de 135 TL’ye satışa sunuldu. Ayrıca PTT AVM üzerinden ikili alım da yapılabiliyor. İkili alımda ise 10 litre ayçiçek yağı 270 lira oluyor. Böylelikle 5 litre fiyatına 10 litre ayçiçek yağı almış olacaksınız. PTT AVM üzerinden yapılan alışverişlerinizi kısa süre içerisinde adresinize kadar getiriyorlar. İndirimden yararlanmak için vatandaşların acele etmesi gerekiyor. çünkü indirimli fiyatlar nedeniyle TMO markalı ayçiçek yağı stokları çabuk tükeniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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