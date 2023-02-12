Aktüel
12 Şubat 2023 - 14:15

Ayçiçek yağından çaya o markette olay indirimler başladı! 30 TL'lik büyük indirim duyuruldu

Migros 11 Şubat 2023 tarihli aktüel katalogunda, haftanın indirimli ürünleri arasında züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, tekstilden elektronik ürünlere, şarküteriden et ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar çeşitli ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında gıda ürünleri, ev tekstili ve mobilyalar, bebek ürünleri, giyim, ayakkabı, elektronik aletler, ev ve bahçe malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri bulunmaktadır.

Aktüel
12 Şubat 2023 - 14:15
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Ayçiçek yağından çaya o markette olay indirimler başladı! 30 TL'lik büyük indirim duyuruldu


Migros 11 Şubat 2023 tarihli haftalık ürün kataloğunda, haftanın indirimli ürünleri arasında züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, tekstilden elektronik ürünlere, şarküteriden et ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünler arasında gıda ürünleri, ev tekstili ve mobilyalar, bebek ürünleri, giyim, ayakkabı, elektronik aletler, ev ve bahçe malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri bulunmaktadır.

MİGROS AKTÜEL 11 ŞUBAT 2023 KATALOĞU FİYAT LİSTESI! AYÇİÇEK YAĞI, ÇAY, SALÇA, BAKLİYAT VE ZÜCCACİYE

konut



Migros 2-15 Şubat 2023 tarihleri arasında, züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, tekstilden elektronik ürünlere, şarküteriden et ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce ürünün yer aldığı Haftanın Migroskop kataloğunda satışa sunuluyor.

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