Ayçiçek yağından çaya o markette olay indirimler başladı! 30 TL'lik büyük indirim duyuruldu







MİGROS AKTÜEL 11 ŞUBAT 2023 KATALOĞU FİYAT LİSTESI! AYÇİÇEK YAĞI, ÇAY, SALÇA, BAKLİYAT VE ZÜCCACİYE







Migros 11 Şubat 2023 tarihli haftalık ürün kataloğunda, haftanın indirimli ürünleri arasında züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, tekstilden elektronik ürünlere, şarküteriden et ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünler arasında gıda ürünleri, ev tekstili ve mobilyalar, bebek ürünleri, giyim, ayakkabı, elektronik aletler, ev ve bahçe malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri bulunmaktadır.Migros 2-15 Şubat 2023 tarihleri arasında, züccaciyeden elektrikli ev aletlerine, tekstilden elektronik ürünlere, şarküteriden et ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce ürünün yer aldığı Haftanın Migroskop kataloğunda satışa sunuluyor.