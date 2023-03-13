Aktüel
13 Mart 2023 - 23:30

Ayçiçek yağını şişe şişe aldıran indirim! 1 litresi de 5 litresinde de aynı indirim: O tarihe kadar...

Ayçiçek yağını şişe şişe aldıran indirim! 1 litresi de 5 litresinde de aynı indirim: O tarihe kadar... Ayçiçek yağları arasındaki indirimler merak ediliyor. 2 litre, 5 litre, 1 litre ayçiçek yağları fiyatlarında son durum ne? İşte vatandaşın merak ettiği o fiyatlar ve indirimler...

Aktüel
13 Mart 2023 - 23:30
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Ayçiçek yağını şişe şişe aldıran indirim! 1 litresi de 5 litresinde de aynı indirim: O tarihe kadar...


Ayçiçek yağını şişe şişe aldıran indirim! 1 litresi de 5 litresinde de aynı indirim: O tarihe kadar...  Ayçiçek yağları arasındaki indirimler merak ediliyor. 2 litre, 5 litre, 1 litre ayçiçek yağları fiyatlarında son durum ne? İşte vatandaşın merak ettiği o fiyatlar ve indirimler...

ayçiçek yağı
AYÇİÇEK YAĞINDA İNDİRİM

Bu senede yaşanan ekonomik kriz, enflasyon neticesinde indirimli fiyatlar sıklıkla gözleniyor. Evine gıda maddesi almak isteyen vatandaşlar indirim haberlerini kovalıyor. 2023 yılı için geçerli olacak indirimli ürünler ve listesi belli oldu. Bizim Toptan Market internet sayfasından kampanya haberi duyuruldu.  Market yaptığı indirim kampanyası ile birlikte ayçiçek yağının fiyatını yüzde 5 oranında düşürdü. 2 litre, 5 litre, 1 litre ayçiçek yağları için uygulanan yüzde beşlik indirim pek çok müşterinin ilgisini çekti. Kampanyasının bitiş süresi 13 mart olarak belirtildi. İndirim kampanyasının e-Ticaret kanalları için özel olduğu da açıklandı. İşte diğer ayrıntılar...



bizim toptan markette indirim

İndirimin uygulandığı ürünler...

Aytaç Ayçiçek Yağı Tenekesinin 5  litre fiyatı: 151 90 TL

Aytaç Ayçiçek Yağının bir litresi  34 90 TL

Aytaç Ayçiçek Yağı 2 litresinin fiyatı: 65 90 TL

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