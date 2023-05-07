Ayda 1500 TL ödeyerek son model araba sahibi olabilirsiniz! Nissan o modeli için büyük kampanyayı başlattı

Nissan tarafından başlatılan yeni kampanya sıfır araç sahibi olmak isteyen insanların yüzünü güldürdü. Peki ayda 1500 TL ödeyerek nasıl sıfır araç sahibi olunur? Kampanya hangi araçlarda geçerli olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NİSSAN MARKASINDAN ARAÇ KAMPANYASINissan tarafından bildirilen son kampanya haberlerine göre elden 1500 TL aylık ödemeyle birlikte Micra araçlarda yeni bir kampanya başlatıldı. Yüksek faiz oranlarından mağdur olan vatandaşlar için düzenlenen kampanya 31 Mayıs tarihine kadar yalnızca Nissan Micra aracı için geçerli olacak.
Sinpaş Yapı müşterilerinin faydalanabileceği kampanyada internet sitesi üzerinden uygun fiyat araçlarla ilgili kampanyanın detayları paylaşılıyor. Nissan markası Mayıs ayında 240 bin TL kredi fırsatı da sunuyor. Nissan Mayıs ayı boyunca sunduğu kredi kampanyasında X-Trail, Qashqai, Juke modellerde geçerli olacak. 240 bin TL'den başlayan krediler 12 ay vadeyle ödenecek ve müşteriye yüzde 0.99 faiz oranı sunulacak. Müşteriler aynı zamanda 40 bin TL'ye kadar nakit alımlarda indirimden de faydalanabilecek.