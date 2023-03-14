Ayda 190 TL veren hemen 5000 TL nakiti kapacak! Emeklilere özel kampanya başvurusu sadece oradan yapılıyor!

Halkbank tarafından emeklilere kredi kampanyası verilirken başlıca şart ise maaşını Halkbank üzerinden alınması yönünde belirlendi. Banka tarafından belirlenen 5 bin TL nakit ihtiyaç için aylık yüzde 1,58 faiz oranıyla 36 ay ödeme kolaylığı sağlıyor. Bununla beraber aylık eşit taksitle beraber artan taksit ya da azalan taksit gibi imkanlarda söz konusudur. Serbest ödemeli olarak adlandırılan bu kampanya için merak edilenler haberimizde.
HALKBANK MİNİ KREDİ KAMPANYASITahsis ücretine %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilen kampanya için ürüne ait olan faiz oranıyla banka üzerinden en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşteriler için geçerli olduğu bildirildi.
Halkabankası gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yaparak kredi kullanımına ilişkin durdurma hakkına sahip olduğunu de belirtti.