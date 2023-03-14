Kredi
14 Mart 2023 - 23:59

Ayda 190 TL veren hemen 5000 TL nakiti kapacak! Emeklilere özel kampanya başvurusu sadece oradan yapılıyor!

Bankalar tarafından emeklilere özel kampanyalar sunulmaya devam ederken Halkbank, önemli bir duyuruda bulundu. Kampanya kapsamında başvuru yapanlara 5 bin TL para verilirken tüm detaylar açıklandı. Mini emekli kredi olarak açıklanan kampanyaya ödeme kolaylığı sağlıyor.

Kredi
14 Mart 2023 - 23:59
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Ayda 190 TL veren hemen 5000 TL nakiti kapacak! Emeklilere özel kampanya başvurusu sadece oradan yapılıyor!


Halkbank tarafından emeklilere kredi kampanyası verilirken başlıca şart ise maaşını Halkbank üzerinden alınması yönünde belirlendi. Banka tarafından belirlenen 5 bin TL nakit ihtiyaç için aylık yüzde 1,58 faiz oranıyla 36 ay ödeme kolaylığı sağlıyor. Bununla beraber aylık eşit taksitle beraber artan taksit ya da azalan taksit gibi imkanlarda söz konusudur. Serbest ödemeli olarak adlandırılan bu kampanya için merak edilenler haberimizde.

HALKBANK MİNİ KREDİ KAMPANYASI

Tahsis ücretine %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilen kampanya için ürüne ait olan faiz oranıyla banka üzerinden en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşteriler için geçerli olduğu bildirildi.



Halkabankası gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yaparak kredi kullanımına ilişkin durdurma hakkına sahip olduğunu de belirtti.

halkbank mini kredi

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Maaşını halkbank üzerinden alanlar ya da maaşını bankadan almaya taahhüt edenlerin yararlanabileceği kampanya için internet bankacılığı ya da mobil şube üzerinden giriş yaparak müracaat etmeniz mümkün. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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