Ayda 2 bin 935 TL taksitle kendi evinizin anahtarını alın! TOKİ o illere müjdeyi verdi: Küçük peşinatla büyük ev satıyor

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AY VADE





BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR NELER?

BANKA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU SEÇENEĞİ





KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize'nin Kalkandere ilçesindeki Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde hayata geçireceği yeni projesi ile 69 adet konut inşa edeceğini duyurdu. Konutlar için başvurular, 24 Nisan - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında TC Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvuru yapmak mümkün olacak. E-Devlet başvuruları 27 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Başvuruların ardından, TOKİ farklı kategorilerdeki alıcılara kontenjan ayrılacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için %5, en az %40 engelli vatandaşlar için %5, emekli vatandaşlar için %20, genç vatandaşlar için %20 kontenjan ayrılacak. Diğer konut alıcı adayları için ise TOKİ'nin genel uygulamaları doğrultusunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, başvuru bedellerini 5 iş günü içerisinde geri alabileceklerdir.Projenin ödeme planı ise %10 peşinat ve 20 yıl vadeli olarak belirlenmiştir. Konutlar aylık 2.935 TL taksitle satın alınabilecek. Projenin tamamlanması ile birlikte, yeni konut sahipleri huzurlu ve modern bir yaşamın keyfini çıkaracak.Asil hak sahipleri, 15 Mayıs 2023 - 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini tamamlayacaklar. Yedek hak sahipleri ise, asil hak sahipleri işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için 29 - 30 Mayıs 2023 tarihlerinde sözleşme imzalama işlemi yapabilecekler. Konutlar, %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış Ocak 2024'te yapılacak ve taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Diğer bir TOKİ kampanyası ise, 250 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan dairelerdir. Bu projede, uygun fiyatlarla satış yapılmaktadır. 78.277 lira peşinat ile 101 m² daireye sahip olabilirsiniz ve aylık taksit ödemeleri 2.935 TL olarak belirlenmiştir. Rize'deki diğer bir TOKİ projesinde ise 2+1 ve 3+1 daireler 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştur. Peşinat oranı %10, peşinat tutarı 62 bin TL, vade sayısı 240, başlangıç taksit bedeli ise 2.331 TL olarak açıklanmıştır.Kalkandere ilçesindeki TOKİ'nin konut projesine başvurmak için, T.C. vatandaşı olunması ve ilçe nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Başvuru sahipleri, kendileri, eşleri ve çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut sahibi olmamalı ve daha önce TOKİ'den konut almamış olmalılar. Aylık hane halkı geliri en fazla 21.000 TL olmalıdır. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları ve genç kategorisi için 24/04/1993 tarihinden önce doğmuş olmaları gerekiyor. Başvuru sahibi ve eşi adına sadece bir başvuru yapılabilir. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi için sadece TOKİ ve SGK sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onayı alanlar başvuru yapabilirler. Asil hak sahibi olanlar projeye başvuramazlar.Başvuru yapmak isteyenlerin, ilgili bankanın yetkili şubesine Nüfus Cüzdanı ile birlikte gitmeleri gerekmektedir. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar da yalnızca yetkili banka şubelerinden başvuruda bulunabileceklerdir. Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya en az %40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporunu ibraz ederek başvurabilirler. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan ebeveynler, kendi adlarına başvuru yapabilirler. E-Devlet üzerinden başvuru yapacak olanlar ise belgeleri sözleşme aşamasında ibraz etmek zorundadırlar. Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvurabilirler. Vefat etmiş bir emeklinin eşi de başvuruda bulunabilir, ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariçtir. E-Devlet üzerinden başvuru yapacak olanlar, belgeleri sözleşme aşamasında ibraz etmek durumundadırlar.TOKİ, Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyenler için birçok proje hayata geçiriyor. Bu projeler sayesinde ekonomik koşulları uygun olan vatandaşlar, ev sahibi olma hayallerine kolaylıkla kavuşabiliyorlar. TOKİ'nin son projesi ise E-devlet üzerinden sunulan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti. Bu hizmet sayesinde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin sunduğu daireleri inceleyerek, projeleri seçebilirler. E-devlet üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay. Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları detaylı bir şekilde belirtiliyor. Başvuru işlemlerini tamamlamak için projeyi seçerek, E-devlet üzerinden başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Başvuruların son tarihi 27 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra başvuru yapmanız mümkün değildir. Başvuru işlemlerinizin durumunu E-devlet Başvuru Listesi ekranından kolaylıkla takip edebilirsiniz. Başvurularınızın sonucunu, bu ekrandan öğrenebilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen engelli ve emekli vatandaşlar, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge talep edilecektir. Başvuru ücreti belirlenen süre içerisinde başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına eft, havale, ATM vb. yollarla yatırılmalıdır. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru ücreti yatırma işlemini, başvuru süresi içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Başvuru işlemlerini E-devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuruları tamamlanacak ve ayrıca banka şubelerinden başvuru için işlem yapmalarına gerek yoktur. Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece banka şubelerinden alınacaktır. Bu vatandaşlar, banka şubelerine giderek başvurularını yapabilirler. TOKİ, aylık 2.935 TL'ye ev sahibi olabileceğiniz, 78.277 lira peşinatla 101 m2 daireler sunuyor. Ödeme planı %10+20 yıl vadeli olarak belirlenmiştir. TOKİ'nin bu projeleri, ekonomik koşulları uygun olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin sunduğu fırsatlardan yararlanarak, hayallerini gerçekleştirebilirler.TOKİ, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için farklı kategorilerde kontenjan ayrılarak, kura yöntemiyle hak sahipleri belirliyor. Bu kontenjanlar arasında %5 şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, en az %40 engelli vatandaşlar, %20 emekli vatandaşlar ve %20 genç vatandaşlar yer alıyor. Konut alıcı adaylarının dışında kalan başvuru sahipleri ise İdarenin genel uygulamaları doğrultusunda kura çekimi ile belirleniyor. Kurada hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, başvuru bedellerini 5 iş günü içerisinde geri alabileceklerdir. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda ise noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek bloklardan konutlar satın alınabilecektir. Konut satışı için TOKİ, her kategoride belirli bir kontenjan ayrılması ile adil bir yöntem uyguluyor. Bu sayede, her vatandaşın eşit bir şansa sahip olması hedefleniyor. Kura sonucunda hak sahibi olanların konut alım işlemleri daha sonra gerçekleştirilecek ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar.