Ayda 3,7 milyon lira nafaka ödeyecek

















4 ÇOCUKLARI VAR

Kanye West boşanma anlaşması gereği Kim Kardashian'a ayda 200.000 dolar nafaka ödeyecek. Kanye West'in boşanma anlaşması çerçevesinde Kim Kardashian'a aylık 200.000 $ (3,7 milyon TL) nafaka ödemesine karar verildi.Eski rapçi ve reality TV yıldızı dört çocuklarının velayetini ortaklaşa paylaşacak.Kardashian, yasal olarak adını Ye olarak değiştiren West ile geçirdiği sekiz yılın ardından 2021 yılında boşanma davası açmıştı. Antisemitik yorumlar da dahil olmak üzere tartışmalar nedeniyle birkaç şirketin Ye ile bağlarını kesmesinin ardından geldi.Her iki taraf da Mart ayında yasal olarak bekar ilan edilmiş, Kardashian da soyadından "West" i çıkarmıştı. Mal paylaşımı ve çocuklarının velayeti ile ilgili konular Salı günü dosyalanan mahkeme belgelerinde çözüme kavuşturuldu.Belgeler, iki tarafın çocuklarının refahı ile ilgili önemli kararlarda birbirlerine danışmaları gerektiğini belirtiyor.Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak. Buna ek olarak, Ye'nin ayda 200.000 dolar nafaka ödemesi bekleniyor - New York Post'un haberine göre bunun nedeni çocukların zamanlarının çoğunu Kardashian ile geçirecek olması.Çiftin dört çocuğu var: North, 9 yaşında, Saint, 6 yaşında, Chicago, 4 yaşında ve Psalm, 3 yaşında.Daha önce verdiği birkaç demeçte 42 yaşındaki Kardashian evliliğin sona ermesini "çok istediğini" söylemiş ve bunun Kanye'nin ilişkinin bittiğini "kabul etmesine yardımcı olacağını" eklemişti.45 yaşındaki Ye ise daha önce ayrılığa karşı mücadele etmişti. Son aylarda tartışmalarla karşı karşıya kaldı ve Adidas, Gap ve Balenciaga da dahil olmak üzere birçok marka tarafından anlaşmalardan çıkarıldı. Rapçi, bu yılın başlarında Paris Moda Haftası'na beyazların üstünlüğünü savunanların sıklıkla kullandığı "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) sloganlı bir tişörtle katıldıktan sonra geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı.Ye daha sonra kendisini eleştirenlere antisemitizmin yaygın bir kinayesi olan Yahudilerden oluşan gizli bir kabal tarafından ödeme yapıldığını iddia etmişti.Bu haftanın başlarında Ye, 2024 yılında ABD başkanlığına aday olma niyetini açıkladı. Daha önce 2020'de de aday olmuş ancak sadece 70.000 oy alabilmişti.