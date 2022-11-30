MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 13:35

Ayda 3,7 milyon lira nafaka ödeyecek

Kanye West'in boşanma anlaşması çerçevesinde Kim Kardashian'a aylık 200.000 $ (3,7 milyon TL) nafaka ödemesine karar verildi.

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 13:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ayda 3,7 milyon lira nafaka ödeyecek


Kanye West boşanma anlaşması gereği Kim Kardashian'a ayda 200.000 dolar nafaka ödeyecek.

Kanye West'in boşanma anlaşması çerçevesinde Kim Kardashian'a aylık 200.000 $ (3,7 milyon TL) nafaka ödemesine karar verildi.



Eski rapçi ve reality TV yıldızı dört çocuklarının velayetini ortaklaşa paylaşacak.Kardashian, yasal olarak adını Ye olarak değiştiren West ile geçirdiği sekiz yılın ardından 2021 yılında boşanma davası açmıştı.

Antisemitik yorumlar da dahil olmak üzere tartışmalar nedeniyle birkaç şirketin Ye ile bağlarını kesmesinin ardından geldi.Her iki taraf da Mart ayında yasal olarak bekar ilan edilmiş, Kardashian da soyadından "West" i çıkarmıştı.

Mal paylaşımı ve çocuklarının velayeti ile ilgili konular Salı günü dosyalanan mahkeme belgelerinde çözüme kavuşturuldu.

Belgeler, iki tarafın çocuklarının refahı ile ilgili önemli kararlarda birbirlerine danışmaları gerektiğini belirtiyor.Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.

Buna ek olarak, Ye'nin ayda 200.000 dolar nafaka ödemesi bekleniyor - New York Post'un haberine göre bunun nedeni çocukların zamanlarının çoğunu Kardashian ile geçirecek olması.

west

4 ÇOCUKLARI VAR

Çiftin dört çocuğu var: North, 9 yaşında, Saint, 6 yaşında, Chicago, 4 yaşında ve Psalm, 3 yaşında.

Daha önce verdiği birkaç demeçte 42 yaşındaki Kardashian evliliğin sona ermesini "çok istediğini" söylemiş ve bunun Kanye'nin ilişkinin bittiğini "kabul etmesine yardımcı olacağını" eklemişti.

45 yaşındaki Ye ise daha önce ayrılığa karşı mücadele etmişti. Son aylarda tartışmalarla karşı karşıya kaldı ve Adidas, Gap ve Balenciaga da dahil olmak üzere birçok marka tarafından anlaşmalardan çıkarıldı.

Rapçi, bu yılın başlarında Paris Moda Haftası'na beyazların üstünlüğünü savunanların sıklıkla kullandığı "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) sloganlı bir tişörtle katıldıktan sonra geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı.

Ye daha sonra kendisini eleştirenlere antisemitizmin yaygın bir kinayesi olan Yahudilerden oluşan gizli bir kabal tarafından ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Bu haftanın başlarında Ye, 2024 yılında ABD başkanlığına aday olma niyetini açıkladı. Daha önce 2020'de de aday olmuş ancak sadece 70.000 oy alabilmişti.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den vefalı davranış..
Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den vefalı davranış..
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin
Arka Sokaklar dizisiyle bütünleşmişti! Şevket Çoruh ekranlardan daha fazla uzak kalamadı! Bakın hangi sürprizle geri dönüyor
Arka Sokaklar dizisiyle bütünleşmişti! Şevket Çoruh ekranlardan daha fazla uzak kalamadı! Bakın hangi sürprizle geri dönüyor
Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı! Böyle bir güzellik daha yok!
Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı! Böyle bir güzellik daha yok!
Son Haberler
Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi
Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer...
5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi!
5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce, 'Genel Hayata Etkili Afet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert yorum: 'Anayasa teklifleri ucube!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert yorum: 'Anayasa teklifleri...
Ronaldo'dan rekor kıran anlaşma! Yıllık tam 173 milyon sterlin alacak!
Ronaldo'dan rekor kıran anlaşma! Yıllık tam 173 milyon sterlin alacak!
Cinsel gücünüz ikiye katlanacak! Bu besinler afrodizyak etkisi yaratıyor! Cinsel gücü artırmanın doğal yolları
Cinsel gücünüz ikiye katlanacak! Bu besinler afrodizyak etkisi yaratıyor!...
TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları! Türkiye ekonomisinin büyüme oranı 3,9..
TÜİK'den üçüncü çeyrek GSYH rakamları! Türkiye ekonomisinin büyüme...
Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den vefalı davranış..
Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den...
Halkbank maaşı 7.499 TL'ye kadar olanlara 3500 TL ödeme yapacak! Başvuru için kısıtlı günler
Halkbank maaşı 7.499 TL'ye kadar olanlara 3500 TL ödeme yapacak! Başvuru...
'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!
'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri...
WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi için start verildi!
WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi için start verildi!
Kasım enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarında!
Kasım enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 5...
Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti
Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran...
Bir dönem Beşiktaş'ın gözdesiydi! Takımı Arjantin'i 2-1 yenince Suudiler ayaklandı: Talisca sınır dışı edilsin!
Bir dönem Beşiktaş'ın gözdesiydi! Takımı Arjantin'i 2-1 yenince...
Gakpo'da adım adım sona doğru
Gakpo'da adım adım sona doğru
Yeşil elma mı kırmızı elma mı: Hangi elma daha sağlıklı
Yeşil elma mı kırmızı elma mı: Hangi elma daha sağlıklı